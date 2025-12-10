Cote d'Ivoire: Abengourou - Nanan Akissi Lucien installé à la tête du Conseil des communautés

Abengourou, 6 décembre 2025. La salle de conférence de l'hôtel Le Royaume a servi de cadre à une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur communautaire : l'installation officielle du nouveau Chef central du Conseil des communautés d'Abengourou, Nanan Akissi Lucien. Un moment fort pour la ville, placé sous la présidence du sous-préfet central, Nahounou Blé Guédé Henri, en présence de plusieurs personnalités administratives, politiques et communautaires.

La cérémonie a été marquée par la présence du député Brédou Brédou Athanase, du président de séance Bah Abdoulaye, ainsi que du Dr Koné Abdoulaye, coordonnateur national du Conseil des chefs de communautés de Côte d'Ivoire. Tous sont venus apporter leur soutien à cette nouvelle étape de la vie communautaire d'Abengourou.

En ouvrant les travaux, M. Comlan Dénis, président du comité d'organisation, a rappelé les enjeux de ce rassemblement, notamment le rôle stratégique du Conseil des communautés dans la cohésion sociale. Le Dr Koné Abdoulaye a ensuite retracé l'historique de la structure nationale et insisté sur sa mission : promouvoir le vivre-ensemble et renforcer les liens entre les différentes composantes de la population ivoirienne.

Le temps fort de la cérémonie fut l'installation officielle de Nanan Akissi Lucien dans ses nouvelles fonctions, un acte solennel posé par le sous-préfet central. Deux autres responsables ont également été investis. Il s'agit de Mme Balogoun Solange, Présidente de la communauté des femmes et de Koffi Thomas, Président de la communauté des jeunes.

Dans son allocution, le sous-préfet Nahounou Blé Guédé Henri a rappelé les responsabilités essentielles qui incombent aux chefs de communautés. Il les a exhortés à s'impliquer activement dans la préservation de la paix, la cohésion sociale et l'encadrement de la jeunesse, notamment en luttant contre les fléaux tels que la drogue, le banditisme et la débauche. Un appel à la vigilance, mais surtout à l'engagement collectif.

La journée s'est poursuivie dans une ambiance festive. En après-midi, les différentes communautés d'Abengourou ont animé la Place de la Solidarité à travers des prestations de danse traduisant la richesse culturelle de la région et symbolisant l'unité des populations.