Cote d'Ivoire: Action sociale - Le Rotary Club Cocody fait un don à la cantine scolaire de l'Epp Anyama Gare

Le Rotary Club Abidjan-Cocody a fait un don composé de vivres à la cantine scolaire de l'école primaire publique Anyama Gare. La cérémonie de remise a eu lieu le 6 décembre, au sein de l'établissement. Il s'agit notamment de bouteilles d'huile, de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de boîtes de tomate et de lait ainsi que de sardines.

Selon Djibril Cissé, son président, cette action intervient dans le cadre de l'initiative dénommée "Le chariot de la solidarité". Il a expliqué que, deux week-ends durant, ce sont environ 5 tonnes de produits alimentaires qui ont été collectés dans des supermarchés d'Abidjan, pour une valeur estimée à plus de 5 millions de Fcfa.

« Nous sommes venus remettre 2 tonnes de produits alimentaires à l'Epp Anyama Gare. Ensuite, nous remettrons 1,5 tonne de vivres à l'école primaire de Souganssou, dans la commune de Dimbokro. Enfin, 1,5 tonnes au centre de lutte contre la drépanocytose », a-t-il indiqué.

À l'en croire, c'est la seconde fois que cette action est menée au sein de l'établissement. « Nos actions principales, au niveau de Cocody, concernent la femme et l'enfant. Qui dit femme et enfant dit éducation, prise en charge de la mère, aide à tout ce qui peut contribuer au développement et à la protection de l'enfant. Nous remercions tous ceux et celles, volontaires ou non, membres du club, qui nous ont aidés dans cette action », a-t-il déclaré.

Djibril Cissé a noté être « très attentif » à la doléance des enseignants relative à la construction d'une cantine scolaire, en lieu et place de l'apatam.

Bambara Né Loua Lou Nicole, directrice de l'Epp Anyama Gare 3, a traduit sa reconnaissance au Rotary. Elle a souligné que ses actions antérieures ont permis de « réduire le taux d'absentéisme » et d'améliorer les résultats scolaires, dont un taux d'admission de plus de 95% à l'entrée en 6e. « Ce résultat, nous vous le devons en partie. Soyez-en fiers. Désormais, vous faites partie des membres de l'Epp Anyama Gare », a-t-elle précisé.

Construite en 1957, l'Epp Anyama Gare comprend 4 écoles primaires et une maternelle. Elle compte 1 000 élèves encadrés par 27 enseignants.