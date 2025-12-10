Cote d'Ivoire: Alphabétisation fonctionnelle - Les manuels pédagogiques des centres de service civique validés

9 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Fatou Sylla

Un atelier d'élaboration, de validation et de renforcement des capacités en alphabétisation fonctionnelle au profit des Centres de service civique (Csc) s'est tenu, du 27 novembre au 2 décembre 2025, à Jacqueville.

C'est une initiative portée par l'Office du service civique national (Oscn), avec l'appui technique et financier de l'Unicef, en collaboration avec les structures techniques du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

À cette occasion, les versions finales du manuel syllabaire et du manuel calculaire fonctionnels niveaux 1-2-3, références pédagogiques dans l'ensemble des Csc ont été validées. Le manuel calculaire est un livret conçu pour enseigner des compétences en calcul et en économie pratique à des adultes ou apprenants. Quant au manuel syllabaire, c'est un livre d'apprentissage de la lecture. Cet atelier a aussi permis aux experts, formateurs, alphabétiseurs et responsables pédagogiques de renforcer les capacités des alphabétiseurs chargés de leur mise en œuvre.

Selon un communiqué, cet atelier s'inscrit dans la continuité des travaux tenus du 02 au 08 novembre 2025 qui a abouti à la production d'un syllabaire et d'un calculaire fonctionnels traitant des niveaux 1, 2 et 3.

Représentant la direction des matériels didactiques de l'alphabétisation (Dmda), Abdramane Dagnogo a salué la qualité des travaux. Pour lui, les manuels validés « respectent les exigences pédagogiques » et sont adaptés aux réalités des Csc. Il a fait savoir qu'ils contribueront à relever « durablement » le niveau de formation des jeunes et des alphabétiseurs.

Quant à Bakary Sidibé, directeur du Service civique d'action pour le développement (Scad) à l'Oscn, il a relevé que cet atelier dote les centres d'outils pédagogiques adaptés au profil réel des apprenants. « Le renforcement des capacités des alphabétiseurs et la contextualisation des contenus auront un impact immédiat sur la qualité de la formation et l'employabilité des jeunes. » a-t-il affirmé.

Bakary Sidibé réaffirme la volonté de l'Oscn de faire du service civique « un véritable levier d'insertion sociale et professionnelle », au service d'une jeunesse plus instruite, plus autonome et plus engagée pour le développement de la Côte d'Ivoire.

