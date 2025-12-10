À l'occasion de l'investiture du Président de la République pour un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a exprimé, le 9 décembre 2025, ses vives félicitations et renouvelé son engagement aux côtés du Chef de l'État.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, le parti politique, profondément attaché aux valeurs héritées du Président Félix Houphouët-Boigny, a salué la confiance renouvelée du peuple ivoirien dans la vision et le leadership du Président. Pour l'UHR, cette investiture constitue un gage de stabilité, de développement et de cohésion nationale. Elle marque également une étape essentielle dans la poursuite des efforts visant à moderniser le pays, consolider la paix et améliorer le bien-être des populations.

L'UHR réaffirme par ailleurs son soutien total aux initiatives du Chef de l'État et se dit prête à accompagner, avec conviction et responsabilité, la mise en œuvre des grands projets et réformes structurantes nécessaires au rayonnement de la nation. « Fidèle à sa ligne politique et à son engagement pour la construction d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, l'UHR entend participer activement à la dynamique de progrès lancée par le Président », souligne le communiqué.

Le parti invite également l'ensemble des forces vives de la Nation à œuvrer dans un esprit de paix, de dialogue et de solidarité afin de contribuer collectivement à l'essor du pays. L'objectif, selon l'UHR, est de renforcer la cohésion sociale et de créer un cadre favorable à l'épanouissement de tous les Ivoiriens.

En réaffirmant son attachement aux valeurs fondatrices de la République et à l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, l'UHR entend jouer un rôle actif dans l'accompagnement des politiques publiques et des initiatives gouvernementales qui visent à construire une Côte d'Ivoire moderne, stable et prospère.

Pour le président de l'UHR, Valy Touré, « le soutien du parti au Chef de l'État n'est pas seulement politique, il est également un engagement pour le progrès de tous les Ivoiriens et la consolidation de la paix dans notre pays ».