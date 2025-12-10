Cote d'Ivoire: 2e édition du Campus international des avocats - Le Barreau de Côte d'Ivoire reçoit ses pairs de Paris

La capitale économique ivoirienne, Abidjan est devenue, le temps de deux journées, un haut lieu de réflexion juridique internationale ce mardi 9 décembre 2025. Dans le cadre de l'an II du programme d'activités du Bâtonnier Maître Florence Loan-Messan, le Barreau de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la deuxième édition du Campus international des avocats, en présence de prestigieuses personnalités nationales et internationales.

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de Mme Éléonore Cariot, ministre déléguée à la Francophonie, aux Partenariats internationaux et aux Français de l'étranger de la République française. Étaient également présents des représentants du Grand Chancelier, du ministère de la Justice et de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ainsi que Maître Vanessa Boursado, vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris.

Ouvrant la série des allocutions, le Bâtonnier Florence Loan-Messan a salué la forte mobilisation des avocats ivoiriens, parisiens et africains. Une présence qu'elle a qualifiée de symbole fort de la fraternité des barreaux, fondée, selon ses mots, sur « le respect mutuel, le partage d'expériences et la défense commune des valeurs de la profession ».

Dans un ton ferme et engagé, la bâtonnière a aussi attiré l'attention sur certaines pratiques jugées déloyales en matière d'exercice professionnel. Elle a dénoncé l'installation en Côte d'Ivoire de certains avocats étrangers se présentant comme conseillers juridiques, rappelant que « le respect des règles locales et des périmètres professionnels est une exigence non négociable ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole à son tour, Maître Vanessa Boursado, vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris, a souligné la portée stratégique de cette initiative. Selon elle, les Campus internationaux « incarnent pleinement l'esprit de collaboration, de partage de savoirs et de réflexion collective sur les grands enjeux juridiques contemporains ».

Six panels au cœur des enjeux juridiques actuels

Après une première édition en 2018, cette deuxième rencontre internationale se tient sur deux jours et propose six panels thématiques axés sur les mutations du droit et de la pratique juridique à l'échelle internationale.

Les débats porteront notamment sur : les enjeux de la Rse dans un contexte international ; l'accompagnement juridique des opérateurs économiques internationaux ; le droit public, l'énergie et le développement ; le droit pénal et les nouvelles techniques spéciales ; le droit de la famille en contexte international ; la culture et la création artistique, sous l'angle du droit de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur.

À travers ce Campus international, le Barreau de Côte d'Ivoire confirme sa volonté de positionner Abidjan comme un hub juridique régional, ouvert sur le monde et résolument tourné vers l'excellence, la coopération et l'éthique professionnelle. Une ambition qui s'inscrit pleinement dans le renforcement des liens entre les barreaux francophones et la promotion d'un droit au service du développement