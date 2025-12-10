Cote d'Ivoire: 2e Conférence internationale - À Bruxelles, Vagondo Diomandé monte au front mondial contre le trafic de migrants

Bruxelles accueille, ce mercredi 10 décembre 2025, la 2e Conférence internationale de l'Alliance mondiale de lutte contre le trafic illicite de migrants. Une rencontre de haut niveau qui réunit experts internationaux, décideurs politiques, institutions européennes et organisations partenaires autour d'un même impératif : stopper l'industrie criminelle du trafic de migrants, devenue l'un des fléaux transnationaux les plus lucratifs et les plus meurtriers.

Au cœur de cette mobilisation mondiale, un visage ivoirien : le Général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Invité par la Commission de l'Union européenne, il représente la Côte d'Ivoire et porte, une fois encore, la voix d'un pays résolument engagé contre l'immigration clandestine et les réseaux qui exploitent les plus vulnérables.

Reconnu pour son expertise et son franc-parler, Vagondo Diomandé arrive à Bruxelles en acteur de terrain. Sa participation n'a rien d'anecdotique : elle vient confirmer la place de la Côte d'Ivoire comme partenaire stratégique dans la lutte contre ce fléau qui traverse les frontières, déstructure des familles et met en péril l'avenir de milliers de jeunes.

L'un des temps forts de cette conférence sera la signature d'une Déclaration commune, alignée sur le protocole des Nations Unies contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer. Une étape marquante, destinée à renforcer l'engagement politique des États et à consolider les avancées depuis le lancement de l'Alliance mondiale en 2023 -- un rendez-vous auquel le ministre ivoirien avait déjà pris part le 28 novembre de la même année.

Lors de la première édition, Vagondo Diomandé avait éclairé les débats en animant un panel consacré à la réponse ivoirienne contre le trafic illicite de migrants. Il y avait exposé les efforts multipliés du gouvernement : campagnes de sensibilisation, dispositif sécuritaire renforcé, démantèlement de réseaux criminels et accompagnement des jeunes vulnérables. Une contribution saluée, tant elle mettait en lumière une stratégie nationale cohérente et ferme.

Pour cette deuxième édition, l'ambition est claire : parler d'une seule voix, à l'échelle mondiale, pour s'attaquer aux filières de passeurs, protéger les candidats à la migration et bâtir une coopération policière et judiciaire réellement opérationnelle. Les échanges bilatéraux prévus en marge des sessions permettront de renforcer des partenariats stratégiques entre les délégations, dont la Côte d'Ivoire, plus que jamais en première ligne.

Engagé, expérimenté et déterminé, le ministre Vagondo Diomandé s'impose ainsi comme l'un des porte-étendards africains de cette lutte globale. À Bruxelles, il incarne une Côte d'Ivoire qui refuse la fatalité, protège ses citoyens et œuvre à une migration sûre, responsable et humaine.