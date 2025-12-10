Madagascar: Motocross/MX King of Bira - Mathias Plantive enchaîne les victoires

Le King Of Bira comptant pour la 8e manche du championnat de Madagascar de ce dimanche a été marqué par le duel de choc entre les deux leaders du championnat, Mathias et Lucas.

Avant-dernière manche. Le MX King Of Bira comptant pour la 8e manche du championnat de Madagascar de motocross s'est déroulé dimanche sur le circuit d'Andohasahabe à Antsirabe. Après sa victoire au Grand Prix d'Ilakaka en début juillet dans le compte de la 5e manche nationale, Mathias Plantive a remporté la course dans la capitale de Vakinankaratra en franchissant en premier à la première manche comme à la deuxième. Il a accumulé ainsi 50 points dans la catégorie élite 1.

Mathias avait également déjà ravi la victoire à d'autres courses hors championnat, entre autres au « Triple Crown 2 » en fin juillet à Ambohidava ainsi qu'à deux courses d'endurance en fin juillet à Ambohidava et en début septembre à Ambohimanga. Le vainqueur des trois premières manches nationales, Lucas Robert, a fini en seconde position au MX King Of Bira, et a accumulé 40 points. Miaro Razafimahefa complète le podium devant Marco Preve et Jeremy Rakotoarimanana.

Cédric Nolimit décroche la victoire dans la catégorie MX2 devant Steven Karnezis et Lucas Samuelo. Guillaume Tsiranana arrache le trophée chez les juniors 125cc. Il a été talonné par Leung Yen Sincère et Tsiresy Huo. Chez les vétérans 1, Patrick Nolimit s'est hissé sur la plus haute marche du podium en devançant Payaz Mohamed et Rina Andriamanga. Du côté des vétérans 2, Tarzan Makboul reste intouchable. Rija Alverto Rakotomampianina se trouve à la deuxième marche devant Niry Ravelonirina.

Dernière ligne droite

Dans la catégorie des amateurs, Désiré Bella Andy a surclassé Sandro Staelen et Olivio Ratefiarison. Chez les jeunes, Rowan Croft est sacré vainqueur chez les garçons et Mihary Rajaonarisendra chez les filles dans la catégorie 85cc. Samuel Valton et Rihanna Makboul ont dominé la course en 65cc, Mathyas Ramanantsoa et Kim Makboul en 50cc.

Une manche, le Grand Prix de Manakara prévu fin septembre, a dû être annulée en raison des manifestations au pays. La 9e et dernière manche du sommet national, le MX Game, aura lieu dimanche au MX Park à Ambohidava.