Madagascar: Affaire Maminiaina Ravatomanga - Quatre-vingt-huit milliards d'ariary gelés par l'Arai

L'agence de recouvrement des avoirs illicites (Arai) est passée à l'exécution de la décision du Pôle anti-corruption (PAC) concernant le gel des avoirs de l'homme d'affaires Maminiaina Ravatomanga. Au total, 99 comptes bancaires appartenant au milliardaire, à son épouse et à ses enfants ont été gelés. Le montant cumulé des fonds concernés s'élève à 88 milliards d'ariary, selon les précisions du directeur général de l'Arai, Rado Rajhonson. À ces montants s'ajoutent des devises évaluées à 1,1 million de dollars inscrites sur ces mêmes comptes.

Une première tranche de 20 milliards d'ariary a déjà été transférée vers le compte de consignation de l'Arai, tandis que le reste fait encore l'objet de procédures de transfert. Rado Rajhonson a apporté ces précisions en marge de sa cérémonie de prestation de serment à la Cour suprême, à Anosy, hier.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du PAC, l'Arai renforce la coordination avec plusieurs entités impliquées dans la lutte contre les avoirs illicites. Depuis la création de la Task Force anti-pillages des ressources nationales au sein du ministère de la Justice, une plateforme de travail regroupant l'Arai, le Service des renseignements financiers (Samifin) et la Task Force a été mise en place. Cette coordination vise à accélérer les démarches liées au recouvrement et au transfert des fonds gelés.

Négociations

Parallèlement, une délégation malgache poursuit les discussions avec les autorités mauriciennes concernant la restitution des biens et fonds gelés dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent à l'origine des poursuites contre Maminiaina Ravatomanga. Les autorités malgaches se chargeront également de l'exécution sur le sol national des décisions prises par Maurice, une fois l'ensemble des procédures formalisées. Cette mission relève du ministère de la Justice, selon les précisions du directeur général de l'Arai.

Les mesures de gel ne concernent pas uniquement Madagascar. À l'île Maurice, la Financial Crimes Commission (FCC) a déjà ordonné le gel des avoirs du milliardaire ainsi que ceux de ses sociétés présentes sur le territoire mauricien et à Madagascar. L'homme d'affaires demeure au centre de procédures judiciaires en cours dans l'île sœur. Les démarches engagées des deux côtés visent à sécuriser l'ensemble des avoirs concernés, en attendant l'issue des procédures engagées tant à Madagascar qu'à Maurice.