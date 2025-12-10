Madagascar: Exposition «Aina Ny Tany» - Quand l'art révèle la science des sols

10 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'exposition « Aina ny tany » révèle l'importance vitale des sols malgaches à travers l'art et la science. Photographies, poésies et aquarelles mettent en lumière cet écosystème fragile.

L'exposition « Aina ny Tany / Le sol, la vie », présentée du 9 au 13 décembre 2025 à l'Alliance Française d'Antananarivo, explore la richesse des sols malgaches grâce à un dialogue entre arts et sciences. Le vernissage a eu lieu le 9 décembre dès 11h, marquant le lancement officiel de l'exposition. Dès l'entrée, une conviction s'impose : sans le sol, il n'y a pas de vie. Cette évidence, souvent oubliée, prend forme dans une exposition immersive où photographies, aquarelles et poésies cohabitent avec des données scientifiques sur la composition et le rôle écologique du sol. Le parcours, accessible gratuitement, met en lumière un écosystème essentiel mais fragile, aujourd'hui menacé par la dégradation.

Le projet, conçu et porté par l'IRD (Unité Eco&Sol) et l'Université d'Antananarivo (Laboratoire des RadioIsotopes), vise à rendre la science vivante, sensible et utile. Les chercheurs y mènent des études pour mieux comprendre les nutriments du sol et accompagner l'intensification écologique.

Ce travail se veut concret : l'exposition est pensée pour les agriculteurs et pour le grand public, afin de partager des connaissances encore difficiles à appréhender, même pour les scientifiques.

Élément vivant

Les oeuvres exposées proposent un regard inédit.

Le photographe Bastien Defives a adapté ses processus de création pour révéler la beauté discrète du sol, en cherchant le lien entre matière et paysage. Puis, la poétesse Na Hassi Poésie Art s'est appuyée sur des documents scientifiques pour écrire en français, et sur des proverbes et dictons pour les textes en malgache. Et avec ses aquarelles, Amir J. a choisi de ne pas représenter uniquement le sol comme un support, mais comme un élément vivant, ainsi que les problèmes auxquels le sol fait face au quotidien.

L'exposition compte également sur l'expertise d'Annie Mun et des scientifiques du Laboratoire des RadioIsotopes et de l'Institut de Recherche pour le Développement. Ensemble, ils ont fait naître un espace où l'émotion artistique favorise la compréhension d'un sujet complexe.

Un livret pédagogique en français pour favoriser la circulation des savoirs accompagne la visite. Ils permettent au public d'approfondir les enjeux liés au sol : biodiversité, services écologiques, pratiques agricoles et menaces. La présentation coïncide avec la Journée mondiale des sols du 5 décembre, rappelant l'importance de protéger cette ressource souvent ignorée.

Cette exposition itinérante voyagera ensuite dans d'autres Alliances Françaises du pays, en partenariat avec l'AFT, l'IRD et le Festival des Initiatives Vertes, pour étendre encore sa sensibilisation. Elle poursuit un objectif clair : comprendre le sol pour mieux le préserver.

