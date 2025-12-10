Madagascar: Commerce - Hazovato ferme son magasin à Nosy Be

Le showroom de meubles Hazovato à Nosy Be a fermé définitivement le 8 décembre. Ouvert il y a trois ans pour se rapprocher de sa clientèle sur l'île, il n'a pas pu continuer à fonctionner en raison de problèmes logistiques liés aux infrastructures.

La direction explique que la route nationale reliant Nosy Be au site de production à Antananarivo est en mauvais état. Les transports de meubles subissaient trop d'avaries, ce qui compliquait la livraison de produits en bon état. Face à ce constat, Hazovato a jugé qu'il n'était plus possible de maintenir le showroom tout en garantissant la qualité de ses produits.

D'après les responsables de l'entreprise, la fermeture ne reflète pas une baisse du pouvoir d'achat des habitants de Nosy Be. Il s'agit uniquement d'un problème de transport et de logistique. Les coûts supplémentaires et les risques de dommages rendaient l'activité trop difficile.

Ce cas montre aussi les difficultés plus larges auxquelles sont confrontées les entreprises opérant dans des zones isolées ou mal desservies. Par exemple, d'autres industriels de la région de Forello subissent régulièrement des avaries sur des routes impraticables. Ces problèmes augmentent les coûts, ralentissent la production et freinent le développement économique local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour continuer à servir ses clients, Hazovato centralise désormais ses activités à Antananarivo. Les commandes, projets de meubles et demandes spécifiques peuvent toujours être traités depuis la capitale.

Cette fermeture rappelle l'importance d'investir dans les infrastructures routières pour soutenir le commerce et l'activité économique à Madagascar. Sans routes fiables, même des entreprises bien établies peuvent être contraintes de fermer des points de vente, ce qui a un impact direct sur l'économie locale et l'emploi.