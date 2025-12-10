Madagascar: Commerce - Hazovato ferme son magasin à Nosy Be

10 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le showroom de meubles Hazovato à Nosy Be a fermé définitivement le 8 décembre. Ouvert il y a trois ans pour se rapprocher de sa clientèle sur l'île, il n'a pas pu continuer à fonctionner en raison de problèmes logistiques liés aux infrastructures.

La direction explique que la route nationale reliant Nosy Be au site de production à Antananarivo est en mauvais état. Les transports de meubles subissaient trop d'avaries, ce qui compliquait la livraison de produits en bon état. Face à ce constat, Hazovato a jugé qu'il n'était plus possible de maintenir le showroom tout en garantissant la qualité de ses produits.

D'après les responsables de l'entreprise, la fermeture ne reflète pas une baisse du pouvoir d'achat des habitants de Nosy Be. Il s'agit uniquement d'un problème de transport et de logistique. Les coûts supplémentaires et les risques de dommages rendaient l'activité trop difficile.

Ce cas montre aussi les difficultés plus larges auxquelles sont confrontées les entreprises opérant dans des zones isolées ou mal desservies. Par exemple, d'autres industriels de la région de Forello subissent régulièrement des avaries sur des routes impraticables. Ces problèmes augmentent les coûts, ralentissent la production et freinent le développement économique local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour continuer à servir ses clients, Hazovato centralise désormais ses activités à Antananarivo. Les commandes, projets de meubles et demandes spécifiques peuvent toujours être traités depuis la capitale.

Cette fermeture rappelle l'importance d'investir dans les infrastructures routières pour soutenir le commerce et l'activité économique à Madagascar. Sans routes fiables, même des entreprises bien établies peuvent être contraintes de fermer des points de vente, ce qui a un impact direct sur l'économie locale et l'emploi.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.