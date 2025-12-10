Afrique: Artisanat - Aigle d'Or s'implante à Dakar

La marque malgache Aigle d'Or, spécialisée dans les chaussures et la maroquinerie, a ouvert sa première boutique à Dakar, marquant le début de son développement sur le marché africain. Fondée il y a plus de cinquante ans à Madagascar, l'entreprise souhaite ainsi élargir sa présence au-delà de l'île et toucher de nouveaux clients. Selon la direction commerciale, le choix du Sénégal s'explique par la place du pays dans le secteur de la mode africaine, considéré comme un centre créatif important.

Rovatiàna Rakotondrazaka, directrice commerciale, précise : « Le Sénégal possède une forte culture de la mode et de l'élégance. Il nous a semblé naturel d'y présenter nos créations et de participer à cette dynamique ». Une seconde boutique est déjà prévue pour le premier trimestre 2026. Pour l'instant, les matières premières proviennent de Madagascar, mais l'entreprise cherche à collaborer avec des artisans et fournisseurs locaux afin de soutenir l'économie et développer des partenariats durables.

L'implantation de la marque à Dakar soulève également des questions sur l'artisanat malgache. Un responsable du secteur explique que le problème principal ne réside pas seulement dans le manque de formation : « À Madagascar, il n'existe pas de véritable référence métier. Même avec des écoles techniques et des formations, il est difficile de trouver des profils adaptés. Les couturiers et artisans manquent souvent de rigueur et de sens du détail. La broderie et le cuir ne répondent pas toujours aux standards de qualité. Seules quelques enseignes produisent un travail constant et soigné ».

Cette situation montre que le savoir-faire existe, mais qu'il n'est pas toujours valorisé ou uniformisé. Même les couturiers expérimentés ne respectent pas systématiquement les techniques professionnelles, ce qui limite la reconnaissance internationale de l'artisanat malgache.

Pour Aigle d'Or, Dakar représente donc une occasion de montrer le potentiel de cet artisanat structuré. Le cuir utilisé, issu de peaux de zébu, est durable et s'adapte à la forme du pied avec le temps. Pour accompagner cette ouverture, la marque a lancé une campagne de communication multicanale centrée sur la qualité du cuir et sa signature « Taaru dère degg», tout en créant de la valeur et des emplois locaux.