Madagascar: Développement - Des milliers de familles préservent des écosystèmes

« Sans action sociale, protéger l'environnement reste difficile. Dans le Nord, six filières dont la pêche durable, transformation de fruits, riz parfumé Madame Rose, tourisme, miel, entre autres, ont obtenu des financements. Environ deux mille familles en ont bénéficié, améliorant nettement leurs conditions de vie », explique Yohann Fare, agronome chez Kinomé (entreprise sociale), lors de la conférence internationale « Madagascar : faire le pari du développement, de la révolution à une croissance verte et inclusive », organisée hier à Ivandry.

La valorisation des espaces verts est au coeur de ces initiatives. Les entrepreneurs sont accompagnés pour développer des projets qui allient croissance économique, respect de l'environnement et amélioration des revenus locaux. « Lorsqu'un agriculteur intègre une filière agricole et bénéficie de prix rémunérateurs, il s'implique davantage dans la protection des zones forestières », souligne Yohann Fare.

Cette rencontre fait suite au Mouvement de la Génération Z. « Pourquoi Madagascar traverse-t-il des crises répétées ? Il est urgent de changer les mentalités. Une transformation structurelle est possible pour bâtir une économie réellement performante », ajoute Barijaona Ramaholimihaso, président du conseil d'administration d'Indri.

Un projet pilote dans le Nord a déjà montré des résultats. L'amélioration des revenus des ménages a renforcé leur engagement dans les patrouilles de surveillance des forêts protégées. Les organisateurs insistent sur la nécessité de multiplier ce type d'initiatives, conciliant développement et protection de l'environnement.

La conférence, qui a débuté hier et se poursuit ce jour, réunit des autorités, secteur public et privé, société civile, entrepreneurs, Gen Z et partenaires internationaux autour d'une même ambition, qui est de réussir une croissance verte, inclusive et durable pour Madagascar.