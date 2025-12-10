Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - La Cei publie la liste définitive, 38 dossiers rejetés

9 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

La Commission électorale indépendante (Cei) a rendu publique, le 9 décembre 2025, la liste définitive des candidats à l'élection législative du 27 décembre. On retiendra du communiqué diffusé sur la Rti 1 que 38 dossiers ont été rejetés et 2 740 candidats retenus.

« En résumé, les statistiques se présentent comme suit : Nombre de dossiers reçus, 1 162. Nombre de dossiers non retenus, 38. Nombre de dossiers retenus, 1 124. Nombre de candidats retenus, 2 740. Nombre de titulaires, 1 370, à savoir 181 femmes et 1 189 hommes. Nombre de suppléants, 1 370, à savoir 243 femmes et 1 127 hommes », a détaillé Marie-Noëlle Belay, la directrice des affaires juridiques de la Commission électorale indépendante, au nom du Secrétaire permanent, Kouamé Adjoumani Pierre.

Elle a également souligné qu'à partir du 16 décembre, la Cei va commencer la distribution des affiches et des spécimens de bulletin de vote aux candidats. Le début de la campagne électorale est prévu le 19 décembre prochain.

