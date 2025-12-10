Ile Maurice: Volley-ball - Port-Louis Fire Star secoué, Azur SC se libère

Mis sous pression par Trou-aux-Biches Sharks, Port-Louis Fire Star a dû s'employer pour s'en sortir lors de la quatrième journée de la Crystal National League. De son coté, Azur SC a enfin débloqué son compteur en signant un premier succès cette saison.

Le Port-Louis Fire Star a eu chaud. Gilbert Alfred et ses camarades ont été sérieusement secoués par une équipe de Trou-aux-Biches Sharks accrocheuse. Les Port-Louisiens ont eu à puiser dans leurs réserves pour s'imposer au tie-break. Ils avaient pourtant remporté les deux premiers sets très facilement, 25-18 et 25-14. Mais ensuite, les Nordistes se sont réveillés lors de la troisième manche, l'emportant 26 à 24. La tendance s'est alors inversée et les Sharks enlevaient le quatrième set, 25-20, forçant le tie-break. Le Fire Star réagissait alors pour arracher la victoire par 15 à 11 pour s'éviter une défaite des plus embarrassantes. Durée du match : 124 minutes.

Le champion, Quatre-Bornes VBC a perdu le set initial (18-25) mais s'est tout de même imposé face au Club sportif de Pamplemousses, en remportant les trois qui ont suivi, 25-17, 25-14, 25-21, pour conclure en 105 minutes de jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a aussi lâché face au Curepipe Starlight SC mais a eu le dernier mot après 111 minutes de jeu (25-10, 24-26, 25-23, 25-17). Buswell VBC s'est, pour sa part, offert une bouffée d'air frais en battant le promu, Flic en Flac Blue Stars en quatre sets, 25-22, 25-19, 18-25 et 25-21 en 111 minutes de jeu.

En féminin, Azur SC a donc ouvert son compteur cette saison en battant trois sets à un, La Tour Koenig SC, 16-25, 25-18, 25-16 et 25-23 en 121 minutes de jeu. A n'en point douter, ce succès apportera un regain de motivation à Lucy Latour et ses protégées en vue de la suite. Les multiples championnes en titre de Quatre-Bornes VBC se sont de nouveau imposées avec la plus grande facilité face à l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH), 25-9, 25-11 et 25-9 en moins d'une heure (54 minutes).

Tranquebar Black Rangers qui avait facilement remporté les deux premiers sets, 25-7 et 25-15 ont connu un relâchement qui a permis à Buswell de revenir à deux sets à un (21-25) avant de faire laborieusement la différence dans la quatrième manche, 25-19.

L'Union de Curepipe 1979 VBC et le Curepipe Starlight SC ont disposé sans grand mal (en 59 minutes) du Club sportif de Mahébourg (25-11, 25-12, 25-12) et de Trou-aux-Biches Sharks respectivement (25-7, 25-12, 25-22).

Les rencontres de la semaine

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Mercredi 10 décembre

18h30 : CS Mahébourg vs Azur SC (dames) 19h30 : Trou-aux-Biches Sharks vs Curepipe Stralight SC (hommes)

Jeudi 11 décembre

18h30 : La Tour Koenig SC vs Trou-aux-Biches Sharks (dames)

19h30 : CS Pamplemousses vs Flic en Flac Blue Stars (hommes)

Vendredi 12 décembre

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs Curepipe Starlight SC (dames)

19h30 : Quatre-Bornes VBC vs Buswell VBC (hommes)

Samedi 13 décembre

14h30 : Tranquebar Black Rangers vs Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (dames)

16h : Union de Curepipe 1979 vs Buswell VBC (dames)

17h30 : Port-Louis Fire Star vs Faucon Flacq Camp Ithier VBC (hommes)