Ile Maurice: Le match dangereux de 2026

À l'approche du tournant 2026, alors que l'Hôtel du gouvernement tente de projeter une image de calme feutré, malgré les sautes d'humeur de Paul Bérenger, deux dossiers brûlants menacent de fissurer cette sérénité affichée : la compensation salariale de janvier et le Pay Research Bureau (PRB) de Rs 8,5 milliards, toujours embourbé dans un calendrier mouvant.

Deux lignes de front où se jouent, simultanément, la paix sociale, la crédibilité budgétaire et l'autorité politique d'un gouvernement entré dans sa deuxième année de mandat avec plus de promesses que de marges de manœuvre.

Le premier test, imminent, est celui du quantum de la compensation salariale. Avec une inflation officielle de 3,5 %, mais une inflation ressentie nettement plus élevée - légumes, médicaments, soins de santé -, les syndicats arrivent gonflés à bloc. Leurs revendications oscillent entre Rs 855 et Rs 1 694. Dans un pays où la moyenne des dépenses des ménages passera de Rs 43 400 à Rs 45 000 en 2025, le discours de «protection du pouvoir d'achat» n'est plus un slogan : c'est une ligne de vie.

Face à eux, le patronat parle de réalité économique : une compensation uniforme pourrait coûter Rs 9,2 milliards aux entreprises, déjà éprouvées par les incertitudes de l'AGOA, la concurrence textile et l'héritage du 14e mois versé l'an dernier. Le dernier Top 100 Companies affiche bien Rs 46,7 milliards de profits consolidés, mais ces chiffres cachent de fortes disparités. «Supportable pour certains» ne veut pas dire «avalable pour tous». Le gouvernement le sait. C'est pourquoi Navin Ramgoolam s'apprête à présider un round tripartite où il devra se transformer, une fois encore, en équilibriste.

Mais ce premier front en cache un second, plus épineux encore : le PRB. Le rapport tant attendu par quelque 67 526 employés du secteur public est devenu un test de confiance. D'autant que le coût de mise en œuvre - Rs 8,5 milliards - inquiète autant qu'il intrigue. Les syndicats s'impatientent, les négociateurs multiplient les sorties publiques, la confusion autour des dates s'installe. Initialement promis (en pleine campagne électorale) pour début 2025, le rapport glisse désormais vers une mise en vigueur en janvier 2026... sans que le gouvernement n'ose, pour l'instant, en prononcer la confirmation.

Cette indécision est dangereuse. Elle nourrit la frustration dans un secteur public déjà en «hiver syndical», selon certains observateurs. Elle affaiblit la parole gouvernementale. Et elle crée un chevauchement explosif : compensation aujourd'hui, PRB demain, finances publiques sous tension permanente. Tout cela, dans un contexte où la dette atteint un niveau «insoutenable», selon les propres mots du Premier ministre au Parlement.

Plus inquiétant encore : la productivité, talon d'Achille de notre économie. Depuis dix ans, elle n'a progressé que de 2 % par an, alors que les salaires augmentent deux fois plus vite. Dans l'export, l'écart est encore plus criant. Le FMI ne cesse de répéter que cette divergence nourrit l'inflation, érode la compétitivité et ralentit la création d'emplois. Le quantum de 2026 devra donc répondre à une double exigence : soulager aujourd'hui, sans hypothéquer demain.

Et pendant que le gouvernement joue les pompiers sociaux, les réformes électorales semblent trouver un chemin d'apaisement, mais le Blue Print Gungaparsad met déjà le feu aux poudres dans l'éducation. Là encore, consultations en rafale, levée de boucliers et un ministère qui devra transformer un brouillon en vision, sous peine de répéter les erreurs du passé.

Au final, ce qui se dessine n'est pas seulement une bataille de chiffres. C'est un examen de maturité politique. Le gouvernement doit démontrer qu'il peut concilier justice sociale et discipline économique, tout en parlant vrai. Les syndicats doivent accepter qu'un quantum n'est pas une revanche. Le patronat devra reconnaître que compétitivité sans dignité salariale n'est qu'un mirage.

Maurice est à un carrefour. Le Premier ministre en est le gardien temporaire. La question est simple : fera-t-il du pragmatisme un projet ou de l'attentisme une crise ?