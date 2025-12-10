Le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires Moussa Bala Fofana a fait face aux députés hier, mardi 9 décembre, pour défendre le projet de budget de son ministère qui s'élève à 270,8 milliards Fcfa. A cette occasion, il a annoncé des réformes majeures concernant son département.

Le budget 2026 du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires qui a été adopté hier, mardi 9 décembre, par l'Assemblée nationale, est arrêté à 270,8 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 250,8 milliards en crédits de paiement (CP). Le projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme répartit les crédits entre cinq programmes.

Le programme "Pilotage et gestion administrative" s'élève à 4,75 milliards de francs CFA en AE et 4,68 milliards en CP, principalement pour le personnel. La composante "Aménagement et développement urbains et ruraux" s'établit à 107,9 milliards de francs CFA en AE et 88,1 milliards en CP, dont plus de 102 milliards destinés aux investissements de l'État.

Le projet sur la "Gouvernance territoriale" est estimé à 4,53 milliards de francs CFA en AE et 4,48 milliards en CP, incluant 2,4 milliards de transferts courants. Le programme sur le "Financement du développement territorial" est le plus doté avec 124,86 milliards de francs CFA en AE et en CP, dont 78,88 milliards en transferts en capital. Une enveloppe de 28,73 milliards francs CFA, dont 20 milliards consacrés aux investissements de l'État, est allouée au "Logement et cadre de vie".

Le Ministre Moussa Bala Fofana qui a fait face aux députés pour défendre le budget de son département a annoncé des réformes majeures notamment la réforme de la Décentralisation face aux incohérences territoriales et à la non-viabilité de certaines municipalités. Selon lui, des réflexions sont en cours pour proposer des mesures correctives durables à travers la réforme de l'Acte 4 de la décentralisation.

S'agissant de l'accès au logement, il a soutenu que le Programme national d'Accès au Logement et de Renouveau urbain (PNALRU) a été présenté comme l'instrument clé pour offrir une plateforme nationale d'accès au logement à tout Sénégalais, quelle que soit sa situation financière. Pour ce qui est de la Gouvernance et Foncier, il a fait savoir que trente (30) vérifications de CT (Collectivités territoriales) ont été réalisées à ce jour, et 100 CT seront contrôlées en 2026.

Concernant les lotissements litigieux, le ministre s'est engagé à saisir les représentants de l'État pour vérification. Parlant de l'opérationnalisation des Pôles-Territoires, M. Fofana a confirmé que ces pôles seront de véritables moteurs de croissance économique dotés de schémas territoriaux d'aménagement contraignants. Un projet de loi d'orientation est en préparation.

Pour sa part, le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba a annoncé une augmentation de 5 milliards de FCFA pour le Fonds d'Appui au Développement local et le Fonds d'Équipement des CT par rapport à l'année précédente. Il a également confirmé des dotations pour le démarrage du projet de 30 mille logements.