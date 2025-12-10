Le projet de budget 2026 du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT), examiné le 15 novembre 2025 par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, prévoit une enveloppe globale de 28 916 457 221 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 28 347 762 867 FCFA en crédits de paiement (CP). A l'intérieur de cette dotation, le secteur de la Culture bénéficie de l'un des arbitrages les plus significatifs, ce qui traduit la volonté du gouvernement de renforcer la valorisation du patrimoine, de soutenir les industries culturelles et d'améliorer les infrastructures qui leur sont dédiées. Près de 14 milliards de FCFA sont ainsi dédiés aux industries culturelles et au patrimoine, témoignant d'une orientation stratégique affirmée.

Le Programme 2063 « Promotion des industries culturelles et créatives et du patrimoine », qui constitue le principal volet culturel du budget, reçoit une dotation de 13 943 099 811 FCFA en autorisations d'engagement et de 13 590 405 457 FCFA en crédits de paiement.

Ces crédits sont répartis comme suit : Dépenses de personnel : 1 255 498 784 FCFA ; Biens et services : 1 990 619 525 FCFA ; Transferts courants : 7 170 037 946 FCFA ; Investissements exécutés par l'État : 1 526 943 556 FCFA en AE et 1 374 249 202 FCFA en CP ; Transferts en capital : 2 milliards FCFA (AE) et 1,8 milliard FCFA (CP) Cette enveloppe permettra de soutenir des secteurs clés tels que le livre, le cinéma, les arts visuels, la préservation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que le financement d'infrastructures culturelles à travers le pays.

Au moment d'examiner cette orientation budgétaire, les débats ont mis en évidence des enjeux majeurs pour la visibilité culturelle nationale. Lors de la séance d'examen du budget, les Commissaires ont salué les initiatives récentes, notamment le 1er Forum national sur le Livre et la Lecture, tout en soulignant la nécessité d'un meilleur encadrement des productions audiovisuelles et à d'une modernisation des infrastructures culturelles dans des localités comme Keur Massar, Joal-Fadiouth, Saint-Louis, Bambey ou Sédhiou.

Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer les bibliothèques, de promouvoir la lecture publique, de valoriser les sites historiques et d'améliorer la gouvernance des structures culturelles afin de consolider leur rôle dans l'aménagement culturel du territoire.

Cette analyse a ouvert la voie à une examen plus attentif de la situation structurelle du secteur, que le ministre Amadou Ba a décrite comme fragilisée. Face aux Commissaires, il a en effet affirmé que la Culture souffre d'une « absence notoire de visibilité », rappelant que les grands événements culturels restent largement dépendants des subventions de l'État faute de modèles économiques viables.

Il a néanmoins salué les avancées obtenues dans plusieurs domaines, mentionnant notamment le succès du film "Une si longue lettre" , tout en appelant à une réforme en profondeur destinée à doter le secteur d'instruments fiables de planification et de mesure d'impact, encore quasi inexistants.

Cette mise en perspective a permis de souligner que, malgré les difficultés, le secteur bénéficie en 2026 d'une hausse globale de son financement, ce qui constitue un signe d'engagement institutionnel fort.

Le Ministre des Finances a rappelé que le MCAT enregistre une augmentation de 97 % de ses crédits entre 2025 et 2026, passant de 14 à 28 milliards FCFA, une progression significative destinée à accompagner un ministère considéré comme stratégique dans le cadre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Toutefois, malgré cet effort budgétaire, le ministre de la Culture a insisté sur le fait que le secteur est confronté à un défi d'efficacité dû notamment, en raison du manque de données, de modèles de financement insuffisants et d' une gouvernance perfectible dans plusieurs structures.

Cette analyse partagée a conduit les Commissaires à se prononcer sur l'orientation générale du budget. Convaincus par les explications fournies et par les perspectives proposées, ils ont adopté à la majorité, l'ensemble des programmes du projet de budget 2026 du MCAT.

Ils ont en outre invité l'Assemblée à suivre cette recommandation, estimant que les arbitrages retenus permettront de renforcer l'action culturelle, de soutenir la création, de préserver le patrimoine et de mieux structurer les industries culturelles et créatives.