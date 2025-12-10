Ces dernières années, Madagascar multiplie les performances remarquables sur la scène internationale. Porté par le talent naturel de ses athlètes et par certaines fédérations bien organisées, comme la Fédération malagasy de basketball avec le double titre de champion d'Afrique au Palais des sports Mahamasina, les résultats parlent d'eux-mêmes. D'autres fédérations sportives ne sont que de simples figurants et sans aucune envergure pour faire briller le pays à l'international.

La pétanque illustre cette réussite avec éclat. Daniel Riantsoa Rakotondrainibe « Zigle » a été sacré champion du monde de tir de précision à Dijon en décembre 2024 et a reçu la Main d'or 2025. La triplette Zigle - Faratiana Rakotoniana « Tiana Kely » - Faly Donald « Racle » a terminé vice-championne, tandis que Lova Rakotoarisoa et Fanantenana Ravomanana ont décroché l'or en doublette mixte en Italie.

Chez les juniors, Nathanael Rasoloson et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary ont remporté le titre mondial, et Faralahy Urbain «Baloty» s'est illustré en obtenant la médaille d'argent en individuel.

Contraste

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bodybuilding s'est également illustré lors du championnat du monde en Indonésie : Rado Rakotomandimby a décroché l'or (-85 kg) et Maurice Marinjara l'argent (-80 kg, classique physique). Ces performances confirment que Madagascar peut rivaliser au plus haut niveau lorsque l'encadrement technique et la préparation sont à la hauteur.

Le basketball 3x3 est aujourd'hui la discipline la plus titrée du pays. Chez les hommes, Madagascar est triple champion d'Afrique (2022, 2024, 2025), tandis que les dames ont décroché le titre en 2024 et 2025. La fédération a su créer une culture forte autour de cette discipline, avec circuits réguliers et repères tactiques clairs. Le DTN de la FMBB, Solofohery Angelot Razafiarivony, est clair dans sa méthodologie : « Tout est une question de planification et de persévérance ».

Le rugby à VII féminin s'inscrit également dans cette dynamique : mondialistes en Afrique du Sud en 2022 et quatrièmes du dernier championnat d'Afrique. Les hommes ont, quant à eux, décroché le statut de vice-champions d'Afrique cette année.

Ces réussites contrastent fortement avec d'autres disciplines qui peinent à se structurer. Instabilité fédérale, absence de championnat national crédible, manque d'infrastructures et suivi insuffisant des jeunes freinent le développement de certains sports.

L'athlétisme illustre cette chute : après les exploits de Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala, Joseph Berlioz Randriamihaja ou Sidonie Fiadanantsoa, les performances sont désormais en déclin faute de continuité et de structuration. Certaines fédérations n'existent que pour assurer des élections au sein du Comité olympique malgache, sans véritable fonction sportive.

En l'absence d'une politique claire et d'un statut dédié aux athlètes de haut niveau, le sport malgache alterne succès imprévisibles et contre-performances à chaque compétition internationale.