Afrique: Basketball 3X3 - Madagascar vise Los Angeles 2028

Portés par leur doublé africain et soutenus par un partenaire fidèle comme Yas, les Ankoay voient désormais plus loin : la quête d'une qualification historique pour les Jeux olympiques de 2028. C'est l'objectif principal annoncé par Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malagasy de basketball (FMBB), lors de la cérémonie de remise de prime aux Ankoay filles et garçons ainsi qu'aux membres du staff hier au Campus Yas à Andraharo.

Pour espérer représenter l'Afrique aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, la qualification se fait en quatre phases : le classement mondial, la FIBA assignera une place de quota à l'équipe la mieux classée dans le monde. Le classement est calculé selon les points de la fédération de chaque CNO. Les points sont glanés, pour les deux genres, sur la base de la somme du classement des 25 meilleurs joueurs nationaux de chaque fédération.

Vient ensuite le tournoi olympique FIBA pour l'universalité 1 et 2, une place de quota par genre, et quatrièmement le tournoi de qualification olympique.

La route est longue

Pour Madagascar, la route est encore longue et les deux équipes nationales de 3x3 doivent accumuler un maximum de points au classement FIBA. Ces points proviennent des résultats en compétitions internationales, mais aussi du nombre d'événements organisés localement, un critère crucial pour grimper au ranking.

Champions d'Afrique, les Ankoay ont déjà réalisé un pas décisif. Leur doublé leur offre une avance symbolique mais encore insuffisante : la qualification se joue sur plus de deux ans de performances régulières.

L'hébergement des deux prochaines éditions de l'Africa Cup de 2026 et de 2027 est un atout offert sur un plateau d'argent à condition que Madagascar réussisse à garder le titre continental.

Le président de la FMBB apporte des précisions : « Par le principe d'universalité, l'Afrique doit avoir un représentant en basketball 3x3 pour les JO de Los Angeles. Le titre de champion d'Afrique est un grand atout pour le décompte des points. En parallèle, des participations à des circuits mondiaux comme la Champion's Cup, l'organisation de tournois de basketball 3x3 procurent des points importants ».

Les Ankoay ont désormais plus de deux ans pour bâtir un capital de points capable de placer le pays en tête du continent.