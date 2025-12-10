Madagascar: Pétanque/Elections - La commission électorale avertit les perturbateurs

Le torchon brûle. La commission électorale a contre-attaqué les dirigeants de clubs qui avaient boycotté l'élection à Analamanga hier lors d'un point de presse à l'ANS à Ampefiloha. Elle a également énuméré des précisions et articles sur l'organisation de l'assemblée générale élective selon le statut de la Fédération Sport Boules malgache, validé par l'instance internationale.

« Nous appliquerons sans hésiter les textes en vigueur à ceux qui tentent de perturber les élections », a averti le président de la commission, Olivier Ramanandraibe, préparateur psychologique des équipes nationales. «Les élections devraient se dérouler cette année. Nous sommes encore sous observation de la fédération internationale et le non-respect du calendrier électoral nous replongera dans de nouvelles sanctions», souligne le premier responsable de la Ceni.

Deux élections de présidents de ligue, en l'occurrence celles d'Analamanga et de Matsiatra-Ambony, programmées samedi, ont dû être ajournées, respectivement boycottées par certains votants et retardées par plus d'une dizaine de tours sans vainqueur. Ces deux élections auront lieu jeudi, d'après la nouvelle date fixée par la commission.

« Seuls les présidents de club en possession d'attestation de fonction et de certificat de conformité valides auront droit au vote », précise le patron de la Ceni. La commission, composée de trois personnes « qualifiées », le président et deux autres membres, à savoir l'ancien champion du monde Christian Andrianiana dit Nanou et Olive Francia Djaoriziky, une administratrice civile, a été mise en place lors d'une assemblée générale extraordinaire du 26 septembre. Les sept nouveaux présidents de ligue éliront le président de la fédération le 27 décembre. L'unique candidat ayant postulé n'est autre que le président sortant, Adrien Julio Edouard Andrianirina.