Madagascar: Spectacle - Tovo J'hay séduit le Kudeta

Le 6 décembre, Tovo J'hay a présenté un spectacle consacré à ses deux premiers albums au Kudeta Anosy. Dès 20 h, le public s'est rassemblé au Kudeta Anosy pour assister au spectacle de Tovo J'hay dédié à ses premiers albums. La salle était remplie, montrant l'intérêt porté à cette soirée centrée sur des oeuvres qui ont marqué le début des années 2000.

Durant 2 h 30, sans aucune pause, Tovo J'hay a revisité l'intégralité de ses deux opus, qui ont profondément marqué la scène musicale malgache au début des années 2000. Pour les fans de longue date, cette soirée fut une plongée dans les titres qui ont façonné son identité artistique. Pour le jeune public, elle a permis de découvrir la force de ses compositions originelles, telles qu'elles ont été révélées entre 2000 et 2003.

Afin de rendre ce moment unique, l'artiste a proposé des arrangements subtilement retravaillés : timbre légèrement réajusté, percussions plus affirmées, rythme discrètement modernisé. Sans jamais trahir l'essence des chansons, ces retouches ont apporté une lumière nouvelle à des titres emblématiques, offrant fraîcheur et contemporanéité à un répertoire déjà bien ancré dans le coeur du public.

Les morceaux les plus connus de ces deux albums ont été au rendez-vous : « Hainao atao », « Teo foana», « Zay sisa », « Naleoko izy ho any » et bien d'autres encore, au total une vingtaine de chansons. L'artiste a clôturé le concert sur« Ndao mba », dernière note d'une soirée chaleureuse et maîtrisée, accueillie par des applaudissements nourris.

De nombreux spectateurs ont exprimé le souhait que l'événement soit reconduit, signe de l'attachement du public à ces titres avec lesquels Tovo J'hay s'est fait connaître.