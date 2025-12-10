Madagascar: OMDA - Haja Andriamiharimanana Ranjarivo reprend les rênes

10 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le 8 décembre 2025, Haja Andriamiharimanana Ranjarivo a officiellement été nommé Directeur de l'Omda (Office Malgache du Droit d'Auteur), marquant un tournant dans la gestion des droits d'auteur à Madagascar. Son retour à la tête de l'Omda a été officialisé lors du conseil des Ministres du 8 décembre au Palais de Iavoloha. Cette nomination intervient après sa destitution par le gouvernement précédent, un épisode qui avait suscité l'inquiétude et le mécontentement parmi la communauté artistique malgache.

Spécialiste reconnu des droits des créateurs, Haja Ranjarivo entend désormais mener l'Omda vers une plus grande ouverture et efficacité. Dans une interview récente, il a déclaré : « Je n'avais pas envisagé de revenir à l'Omda, mais face aux sollicitations des artistes - Samoela, Jaojoby, Bodo et bien d'autres - et suite à la décision du conseil des Ministres, nous avons la responsabilité de répondre à leurs attentes. »

Sous sa direction, le statut de l'Omda a été révisé afin de rendre le travail de l'institution plus accessible et mieux adapté aux besoins des artistes. Haja Ranjarivo appelle à une collaboration étroite avec tous les acteurs : « Travaillons main dans la main pour mener à bien les projets de l'Omda », déclare Haja Andriamiharimanana Ranjarivo avec conviction. La passation de service reste à déterminer, la date exacte dépendant de la décision finale du Ministère. Les artistes et partenaires de l'Omda attendent désormais le lancement officiel de cette nouvelle phase prometteuse pour le droit d'auteur à Madagascar.

