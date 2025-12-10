Madagascar: Préfecture Mahajanga - Deux hauts responsables réintégrés

Valse de nominations au sein de la préfecture de Mahajanga. Les deux administrateurs civils, l'ancien chef de district de Mahajanga 2, Nicolas Rabenandrasana, et l'ancien préfet de Mahajanga de 2019 à 2024, Fitiavana Lahinaina Ravelomahay, viennent d'être promus et recasés au sein de l'administration territoriale.

Les deux hauts fonctionnaires d'État ont vécu un véritable calvaire durant le dernier régime. L'ancien chef de district de Mahabo, après Mahajanga 2, Nicolas Rabenandrasana, est nommé préfet de Mahajanga, suite au dernier Conseil des ministres de lundi dernier. Tandis que l'ancien préfet de Mahajanga, Fitiavana Lahinaina Ravelomahay, est affecté dans la préfecture à Antsohihy.

On se rappelle, lors d'une cérémonie officielle le 16 mars 2024, du conflit et de l'incident protocolaire entre l'ancien chef de district de Mahajanga 2, Nicolas Rabenandrasana, et l'ancien député du parti Irmar, Léon Rasalama, élu dans le district de Mahajanga 2.

Ce dernier a taclé et maltraité verbalement l'administrateur civil devant toutes les autorités publiques à Mahajanga 2, tout en l'invitant à enlever son uniforme d'administrateur civil et à se porter candidat lors des dernières élections de député.

Mandat mouvementé

L'ex-parlementaire lui a suggéré d'inscrire l'actuel député à Mahajanga 2, Orlando Ramananarivo, comme étant son suppléant, et qu'il allait payer leur caution. Mais ironie du sort, il n'a pas été élu, son concurrent Orlando Ramananarivo l'a supplanté.

En avril 2024, un mois après ce scandale, le nouveau préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, est limogé du district de Mahabo, jusqu'à cette nouvelle nomination.

Par ailleurs, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay a également vécu un mandat très mouvementé vers la fin de l'année 2023, suite à l'affaire des dix-sept conteneurs de riz avarié, gardés au port de Mahajanga depuis 2017 mais écoulés illicitement.

Il était le seul à écoper d'une peine d'emprisonnement de plus de huit mois à Antanimora, alors qu'ils étaient plusieurs personnalités locales, dont des députés ayant signé la lettre de mise en vente de ces marchandises avariées.

L'administrateur civil, Fitiavana Ravelomahay, est remplacé par son homologue Tokifaharana Herimaharo Zo Randrianarivony en janvier 2024. Heureusement, il recouvre la liberté totale, lavé de tout soupçon et relaxé purement et simplement en juin 2024.