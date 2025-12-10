Tunisie: Au pays - La banque Amen Bank annonce un accroissement de 5,2% de son produit net bancaire au 30 septembre 2025.

Au 30 septembre 2025, le produit net bancaire (PNB) de Amen Bank s'est accru de 5,2% par rapport au 30 septembre 2024, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction du deuxième établissement bancaire privé tunisien.

Ces indicateurs mettent en exergue un PNB de 443,219 millions de dinars (MD) contre 421,264 MD au 30 septembre 2024.

Concernant l'encours des créances à la clientèle nets des provisions et d'agios réservés, il s'est légèrement accru de 1,17% avec une réalisation de 7 255 MD contre 7 171 MD au 30 septembre 2024. Pour sa part, l'encours des dépôts et avoirs de la clientèle, a progressé de 3% à 8 612 MD contre 8 371 MD au 30 septembre 2024.

« Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 621,9 MD enregistrant une baisse de 145,9 MD par rapport au 30 septembre 2024 », souligne la direction de la banque.

Pour ce qui est des produits d'exploitation bancaire, ils sont en hausse de 3% à 928 MD contre 902 MD au 30 septembre 2024.

De leur côté, les charges d'exploitation bancaire ont faiblement augmenté de 0,9% à 485 MD contre 481 MD au 30 septembre 2024.

Durant la période sous revue, les frais de personnel de Amen Bank ont été comptabilisés à 134,425 MD contre 124 MD au 30 septembre 2024, soit une hausse de 9%. Quant aux charges générales d'exploitation, elles ont connu une hausse de 9,12 %, en passant de 41 MD en 2024 à 45 MD en 2025.