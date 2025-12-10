Cote d'Ivoire: La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire trébuche au premier semestre 2025

A l'issue du premier semestre 2025, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) a trébuché au titre de son résultat net qui a connu une baisse de 24% par rapport au premier semestre 2024.

Selon le tableau d'activité et de résultat semestriel, ce résultat net affiche un solde de 1,355 milliard de FCFA contre 1,780 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société est resté quasi-stable avec une réalisation de 82,30 milliards de FCFA contre 82,61 milliards de FCFA au premier semestre 2024. « Cette stabilité résulte d'une évolution contrastée entre la croissance du chiffre d'affaires Eau et Branchements et la baisse des activités Travaux et la croissance », estime la direction de la SODECI. Elle soutient par ailleurs qu'au cours du premier semestre 2025, l'entreprise a opéré dans un contexte marqué par la fiabilisation de la facturation et l'intensification des actions de lutte contre la fraude sur les consommations d'eau potable.

Concernant le résultat d'exploitation, il connait une baisse de 12% à 3,067 milliards de FCFA contre 3,503 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Pour ce qui est du résultat financier, la direction de la SODECI signale une amélioration de 40% due à l'impact des revenus générés par les placements à court terme effectués au cours de la période. Le tableau d'activité met ainsi en exergue un solde négatif de -195 millions de FCFA contre un solde négatif de -325 millions de FCFA au premier semestre 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il enregistre une baisse de 10% à 2,872 milliards de FCFA contre 3,178 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

« La SODECI poursuivra les actions engagées afin de renforcer la performance opérationnelle, améliorer la rentabilité et consolider la relation client et la qualité de service » a laissé entendre la direction de cette entreprise quant à l'évolution de l'activité de cette structure jusqu'à la clôture de l'exercice 2025. Elle ajoute que l'entreprise demeure confiante dans sa capacité à atteindre les objectifs fixés pour l'exercice 2025.