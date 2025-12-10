Cote d'Ivoire: Vidéo polémique sur TikTok - Le Procureur général rétablit la vérité et appelle au respect des voies de recours

Une récente vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok, dans laquelle la nommée Kouakou Ablan Reine Rebecca met gravement en cause le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bingerville ainsi que Me Cissé Yao Jules, Commissaire de justice. Cette vidéo a suscité une réaction officielle du Parquet général. Face à la gravité des accusations portées, le Procureur Général près la Cour d'appel d'Abidjan a tenu à rétablir les faits tels qu'ils ressortent des vérifications menées. Et ce, dans un communiqué en date du 9 décembre 2025.

Agissant sur instruction du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Procureur Général a procédé à l'audition du Procureur de la République mis en cause. Il a également convoqué le Commissaire de justice, tout comme l'auteure de la vidéo, afin d'entendre leurs versions respectives.

Les explications recueillies ont permis de clarifier la situation : il s'agit en réalité d'un litige commercial opposant Mme Kouakou Ablan Reine Rebecca à M. Convolbo Joachim. Par une ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 février 2025 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, Mme Kouakou avait été condamnée à verser 675 000 F CFA pour des loyers demeurés impayés. En application de cette décision, Me Cissé Yao Jules a procédé à une saisie-vente sur les biens meubles de la débitrice, conformément aux textes en vigueur.

Le dossier ne s'est pas arrêté là. Par jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme Kouakou et l'a condamnée à payer un total de 2 235 000 F CFA, représentant l'ensemble des loyers échus et non acquittés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué souligne clairement que le Procureur de la République de Bingerville n'est intervenu à aucun moment dans cette procédure, et que les actes exécutés par le Commissaire de justice sont réguliers. Mise devant les faits, Mme Kouakou a présenté ses excuses à la magistrate injustement accusée.

Le Procureur Général a conclu en invitant les justiciables à privilégier les voies de recours légales, plutôt que de jeter le discrédit sur l'institution judiciaire à travers des publications diffamatoires sur les réseaux sociaux.