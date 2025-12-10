Cote d'Ivoire: 1re édition de l'action « Au coeur du social » - La Cnps d'Adjamé aux côtés de ses assurés

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), à travers son agence d'Adjamé, a entrepris une initiative dénommée « Au cœur du social » prévue du 8 au 11 décembre auprès de 12 de ses vivant à Abidjan, à Dabou et à N'Zianouan.

La première journée consacrée à 4 d'entre eux a démarré, le lundi 8 décembre 2025, à Yopougon Sicogi, chez Ethien Brou, veuve de 93 ans dont le défunt époux était affilié à la Cnps. Ensuite, à Attécoubé, quartier Opéra, auprès de Ba Bi Irié, le doyen des retraités de l'agence âgé de 102 ans. Puis à Abobo Kennedy, voir Yeo Ouagneme, 74 ans, ancien soudeur, qui a pris une retraite anticipée en 2025 en raison d'une maladie cardiaque.

La journée s'est achevée à Bingerville chez Marie Jeanne Tougama, une autre veuve qui perçoit aussi la pension de son défunt mari.

À chaque étape, la délégation conduite par le directeur de l'agence de prévoyance sociale d'Adjamé, Jean Kouadio, et de son assistante sociale, Yeo Abi, leur a apporté des dons composés de vivres et de non-vivres. À savoir de la banane, du riz local, du poisson, du lait, des pâtes alimentaires, de l'huile, du savon et des gadgets à l'effigie de la structure.

Selon le directeur de l'agence, cette initiative vise à exprimer aux retraités que la Cnps les porte dans son cœur. Car à l'en croire, toutes les innovations que l'institution fait, c'est pour le bien-être de leurs assurés sociaux.

Pour lui, il est important pour l'agence d'Adjamé qu'il dirige de continuer dans cette démarche en se présentant et en partageant une journée avec quelques assurés sociaux qui ont été sélectionnés pour cette première édition.

Parmi les 12 personnes ciblées, il a expliqué qu'il y a 2 retraités, 8 conjointes survivantes dont 6 ont perdu leur époux alors qu'ils étaient en activité et 2 familles de victimes d'accident du travail mortel (Atm).

« C'est de façon symbolique que nous leur avons offert des vivres et des non-vivres. Mais tout au long de cette campagne, d'autres gestes seront faits à l'endroit des veuves directes. Nous avons constaté que beaucoup de veuves directes sont sans ressources en dehors des prestations que la Cnps fournit. Donc, 5 veuves seront soutenues financièrement pour leur permettre de démarrer une activité.

À ce sujet, nous avons dégagé une enveloppe de 350 000 francs Cfa pour leur permettre de mener des activités. Il y a deux veuves qui ont perdu leurs époux dans le cadre d'Atm mortels : elles recevront chacune 100 000 francs. Et trois veuves directes recevront chacune 50 000 francs pour les épauler dans le cadre des activités génératrices de revenus », a-t-il détaillé.

Puis d'ajouter : « Nous avons aussi pensé à soutenir certains enfants qui sont en classe d'examen, en achetant quelques livres ainsi que des cahiers pour les aider. Cela, pour leur dire que ce n'est pas en vain que la Cnps les porte dans son cœur, mais c'est parce qu'ils représentent beaucoup pour l' institution ».

Par ailleurs, chacun des assurés visités n'a pas hésité à manifester de la reconnaissance et de la joie face aux présents et aux mots de réconfort des agents de l'agence de prévoyance sociale.