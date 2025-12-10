Guinée: Le marathon de lecture des écoles officiellement lancé à Conakry

Avec l'appui du ministère de la Culture et de l'Artisanat, à travers à travers le Fonds de Développement Artistique et Culturel (FODAC) et le Conseil National de la Transition (CNT), l'association Wonkhaï a officiellement lancé le Marathon de lecture "Les P'tits lecteurs" ce mardi 9 décembre 2025 à l'école primaire du Centre, dans la commune de Kaloum.

Selon les organisateurs, pendant six mois, plus de 14.000 élèves issus de 70 écoles réparties dans 17 villes se lanceront ensemble dans une passion: la lecture.

Cette initiative pour éveiller l'amour du livre dès le primaire a pour objectif d'inciter les enfants à découvrir le plaisir de lire dès l'école primaire.

"Nous nous sommes dit qu'avec les actions que nous menons autour du livre, nous pouvions mobiliser nos ressources pour accompagner les enfants dans leur orientation vers la lecture. C'est ainsi que l'association Wonkhaï a mis en place ce marathon. Nous nous inscrivons dans la durée: il ne s'agit pas d'un événement ponctuel mais d'un accompagnement sur six mois, avec une lecture continue, non-stop. Chaque mois de décembre, nous lançons le marathon en envoyant un lot de livres dans toutes les écoles participantes. De décembre à janvier, les élèves découvrent les textes avec leurs enseignants. Ensuite, les cinq meilleurs lecteurs de chaque classe sont sélectionnés. À partir de février, ces cinq premiers entrent en compétition avec d'autres écoles de leur niveau. Au terme du quatrième mois, nous obtenons les finalistes par ville. En mai, tous se retrouvent à Conakry pour la finale nationale. Les champions reçoivent alors des bourses scolaires et diverses récompenses. Par ailleurs, le marathon est accompagné d'une autre activité : les goûters-lecture. Une fois par mois, le samedi de 15h à 17h, les enfants lisent librement puis partagent un goûter. Cette activité attire énormément les enfants", a expliqué Solo Niaré, membre de l'association Wonkhaï.

De son côté, Fingui Kamara, conseillère nationale et vice-présidente de la commission Constitution, Lois organiques et Administration générale du Conseil national de la transition (CNT) a félicité et encouragé les initiateurs de cette activité.

"Avec tout ce que l'association Wonkhaï et ses partenaires accomplissent, il nous revient d'interpeller les politiques publiques pour qu'elles soutiennent ce type d'initiatives. Il est essentiel d'encourager la lecture, que ce soit lors d'activités ludiques ou d'autres moments de divertissement, car tout cela contribue à l'épanouissement des enfants", a-t-elle renchéri.

Pour Hassan Hilal Sylla, directeur adjoint du Centre de lecture publique et d'animation culturelle (CELPAC) au ministère de la culture, organiser des activités qui attirent les enfants vers les livres ne peut que réjouir son département.

"C'est avec un réel plaisir que nous participons à ce lancement et affirmons notre rôle de partenaire privilégié dans le domaine du livre et de la lecture publique. Les jeunes ciblés sont aussi le public de nos bibliothèques. Organiser des activités qui attirent les enfants vers les livres ne peut que nous réjouir. Nous resterons disponibles, d'autant plus qu'il s'agit d'une action qui s'inscrit dans la durée. Les livres remis officiellement aux enfants en sont une preuve", a indiqué M. Sylla.

Au nom du ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A), Souleymane Traoré, a réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir toute action favorisant l'éducation nationale.

Poursuivant, il a fait savoir que lecture constitue la porte d'entrée vers la liberté intellectuelle et l'outil indispensable pour former des générations responsables, autonomes et créatives.

Il termine en citant le français Victor Hugo: "Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas".

Dans les villes de Conakry, Dubréka, Kassa, Kindia, Boké, Kamsar, Fria, Labé, Pita, Gaoual, Koundara, Mamou, Siguiri, Kankan, Macenta, Nzérékoré et Lola, les élèves de CE1, CE2, CM1 et 5e année bénéficieront de 180 jours d'accès au livre, avec des éliminatoires prévues à partir du 26 décembre. Les lauréats seront récompensés lors de la finale prévue le 22 mai 2026 au Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG).

Cette cérémonie de lancement a connu la présence de représentants de l'ambassade de France en Guinée.

La rencontre s'est terminé par la remise de livres aux élèves.