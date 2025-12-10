Congo-Kinshasa: Avancée du M23 vers Uvira malgré les accords de paix

Kinshasa — Uvira, ville stratégique du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est dans le collimateur du mouvement rebelle M23.

Selon des sources des Nations Unies, les rebelles, soutenus par des éléments de l'armée rwandaise, avanceraient vers la ville. Uvira, dans le Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est un carrefour important qui relie la province congolaise au Burundi voisin, dont les troupes se joignent à l'armée congolaise pour tenter d'arrêter l'avancée des rebelles.

La signature, le 4 décembre, de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC (voir Fides 6/12/2025) n'a donc pas mis fin aux hostilités dans le Sud-Kivu. Alors qu'à Washington, les présidents des deux pays africains signaient l'accord sous l'égide du président américain Donald Trump, le M23 et l'armée rwandaise envoyaient des renforts dans le Sud-Kivu, selon un communiqué envoyé à l'Agence Fides par le bureau provincial de coordination de la société civile du Sud-Kivu.

Le communiqué indique que certains renforts sont arrivés par bateau depuis Goma, la capitale du Nord-Kivu tombée en janvier aux mains du M23 (voir 27/1/2025), tandis que d'autres ont traversé la frontière depuis Bugarama au Rwanda, défilant dans les rues de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu conquise par les rebelles en février (voir Fides 17/2/2025) en direction de Kamanyola et Kotoga.

La société civile dénonce des atrocités commises contre les civils, notamment avec l'utilisation de drones kamikazes qui fondent soudainement sur des populations sans défense et d'artillerie qui frappe les villes et les villages.

Selon le communiqué, les combats dans le Nord et le Sud-Kivu visent à ouvrir la voie aux rebelles pour la conquête de Kisangani. (LM) (Agence Fides 1012/2025)