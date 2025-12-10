Togo: Un budget en hausse pour 2026

10 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Assemblée nationale a donné mardi son feu vert au projet de loi de finances 2026. Le journal Togo Matin, paru ce jour, souligne que le budget affiche une hausse notable de 15%.

Les parlementaires présentent cette progression comme une réponse directe aux besoins sociaux qui s'accumulent et à l'urgence d'investir dans des projets de développement.

Selon le quotidien, cette augmentation doit permettre de renforcer plusieurs secteurs jugés prioritaires : services publics, infrastructures, programmes sociaux et actions destinées à soutenir la croissance. Togo Matin rappelle aussi que cette trajectoire budgétaire s'inscrit dans un contexte où l'exécutif cherche à concilier maîtrise des dépenses, attentes de la population et pression sur les finances publiques.

