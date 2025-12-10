Togo: Edoh et 'son' MMLK en boucliers contre les nourritures en sachets plastiques dans les établissements scolaires

document

En voilà encore une pratique qui doit être bannie dans les établissements scolaires d'après le MMLK (Mouvement Martin Luther King) du Pasteur Edoh Komi. Ce mouvement in ote donc les autorités togolaises à siffler la fin d'une telle pratique pour protéger et garantir la santé de nos jeunes élèves...

Lisez !

TOGO : APPEL À L'ACTION CONTRE L'EMBALLAGE DES NOURRITURES CHAUDES DANS LES SACHETS PLASTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Mouvement Martin Luther King dénonce ces pratiques préjudiciables à la santé des élèves et appelle impérativement les autorités à y mettre fin pour préserver et garantir la santé des élèves.

En effet, il nous est donné de constater, avec consternation et indignation, que l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables pour emballer des nourritures chaudes dans les établissements scolaires prend une ampleur dangereuse et inquiétante sur toute l'étendue du territoire national. Comment peut-on admettre que les revendeuses servent des bouillies chaudes aux élèves dans des sachets plastiques pour leur consommation ? Alors que les sachets plastiques libèrent des substances chimiques toxiques lorsqu'ils sont chauffés, ce qui peut entraîner des problèmes de santé graves, notamment des cancers.

Il urge que les autorités togolaises prennent des mesures pour mettre fin à ces pratiques et garantir la sécurité alimentaire des élèves. Les établissements scolaires devraient promouvoir l'utilisation de contenants alimentaires réutilisables et biodégradables pour emballer les repas.

Le Mouvement Martin Luther King entend jouer un rôle important en sensibilisant les élèves, les parents et les autorités sur les dangers de ces pratiques et en encourageant l'adoption de solutions alternatives plus sûres et respectueuses de l'environnement.

Par ailleurs, le Mouvement Martin Luther King redoute la qualité des repas servis aux élèves sans les normes de sécurité et de protection hygiéniques et appelle les services appropriés à s'investir pour toute fin utile.

Fait à Lomé, le 7 décembre 2025

MMLK - La voix des sans voix