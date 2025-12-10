Sénégal: Vers l'élaboration de schémas d'aménagement pour éviter des lotissements dans les zones dites à risque

Le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, annonce travailler sur l'élaboration de schémas d'aménagement et d'urbanisme ainsi que des cartographies des futurs pôles territoriaux, en vue d'éviter des opérations de lotissement dans les zones à risque

"Ces outils fourniront à l'hectare près une identification des zones inondables, humides ou proches des cours d'eau, ainsi que des terres agricoles, espaces industriels ou carrières pour éviter les lotissements dans ces zones dangereuses ou à risque", a notamment expliqué le ministre Moussa Bala Fofana, en charge de ce département.

S'exprimant lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée mardi à l'examen du budget 2026 de son département, il a insisté sur la nécessité de protéger les terres agricoles et les forêts de tout lotissement, ainsi que les zones à risque.

Moussa Bala Fofana, a aussi indiqué que, "bientôt lorsqu'un maire dispose d'une cartographie qui classe une zone risquée pour l'habitation dans sa commune, toute autorisation de lotissement pourrait entraîner des poursuites".

"En cas d'autorisation de lotissement dans une zone à risque, la responsabilité de l'autorité locale est engagée", a-t-il martelé.

Le ministre a rappelé que le rapport de concertation sur les pôles territoriaux a été finalisé à l'issue d'échanges inclusives organisées dans les quatorze régions.

"Au terme de ce processus participatif, il serait surprenant que certains s'opposent à la mise en place des pôles territoriaux, car aucune étape de concertation n'a été ignorée", a-t-il fait savoir.

Ces concertations, a-t-il poursuivi, ont permis "d'élaborer un document de politique publique incluant un projet de loi sur la décentralisation des politiques publiques".

Selon lui, une feuille de route conjointe a même été définie par l'administration et les autorités territoriales afin d'assurer "la convergence des avis sur la décentralisation et la déconcentration".

Les conclusions du rapport sur la réforme portant création et mise en oeuvre des pôles territoires ont été transmises au chef du gouvernement, qui a pris un arrêté pour ouvrir la voie à la convocation d'une rencontre, dès la semaine prochaine, a souligné M. Fofana.

Il a aussi évoqué l'installation du comité ad hoc chargé de définir les modalités de mise en oeuvre de la réforme portant création et mise en oeuvre des pôles territoires.