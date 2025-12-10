Sénégal: Bourses de sécurité familiale - La distribution va reprendre après l'audit du RNU (ministre)

Dakar — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a assuré que la distribution des bourses de sécurité familiale va reprendre à la fin de l'audit portant sur le Registre national unique (RNU), principal outil de ciblage des ménages vulnérables du Sénégal.

"Après cette phase de recertification, on va démarrer la distribution des bourses de sécurité familiale. D'ici la fin de l'année, on va boucler le travail", a-t-elle dit mardi lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au vote du budget de son département pour l'exercice 2026.

Selon Maïmouna Dièye, la volonté du gouvernement de relancer cette politique sociale se traduit par le budget de 35 milliards FCFA alloué au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour l'exercice 2026.

Elle estime que cette somme est insuffisante, mais des échanges sont en cours avec le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le Premier ministre, pour le ramener au montant initial dans la Loi de finances rectificative (LFR).

Maïmouna Dièye a également fait part de réflexions en cours pour mettre en place de nouveaux programmes de filets sociaux pour soutenir davantage les personnes vulnérables.

"Après évaluation, on a constaté que depuis 10 ans, ce sont les mêmes personnes qui bénéficiaient des bourses, alors que c'était prévu pour 5 ans", a relevé la ministre.

Il s'y ajoute que "des disparités" ont été notées dans la distribution de ces appuis financiers utilisés "à des fins politiques pour l'essentiel", alors que les véritables ayants-droit étaient laissés en rade.

L'état des lieux a révélé que cinq personnes pouvaient bénéficier de cette aide dans un seul ménage, alors que cet appui n'est pas destiné à des personnes en particulier mais vise à soutenir le ménage en général.

"Ce sont des disparités qu'il fallait corriger", a précisé la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.