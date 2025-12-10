Sénégal: Tournoi national de mini-foot - UCAD SC-AS Kora et Temple Foot-Africa Football Élite en demi-finales

Dakar — Les demi-finales du tournoi national de mini-football vont opposer Temple Foot à Africa Football Élite, et UCAD Sporting Club à AS Kora, jeudi, à partir de 17h, au Complexe sportif de l'UCAD de Dakar.

La finale est prévue le 15 décembre. La compétition avait débuté le 4 du même mois.

Le club de mini-foot Temple Foot, auteur d'un parcours sans faute dans la compétition, a écrasé en quart de finale Dakar Mini-Foot Club par 7 buts à 1.

Dans les autres matchs, l'équipe de l'AS Kora s'est imposée sur le même score (7-1) contre Leicester Football Campus.

UCAD Sporting Club a éliminé Académie Médina Ndayane (4-1) et Africa Football Élite a battu Be Sport Academy (2-1).

UCAD Sporting Club va affronter AS Kora à 17h, la seconde demi-finale devant opposer Temple Foot à Africa Football Élite, à 18h.

Ce tournoi national de mini-football, organisée par l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), vise à sensibiliser les acteurs sportifs et les jeunes aux opportunités offertes par cette discipline.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Dans ce tournoi, chaque équipe comprend six joueurs, dont le gardien. Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 m sur 30 m, en deux périodes de 25 minutes.

Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, organisée du 14 au 25 juillet 2025 à Derna, en Libye, et remportée par le pays hôte.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Programme complet :

17h : UCAD Sporting Club - AS Kora

18h : Temple Foot - Africa Football Élite