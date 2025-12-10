Sénégal: Tournoi national de mini-foot - UCAD SC-AS Kora et Temple Foot-Africa Football Élite en demi-finales

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les demi-finales du tournoi national de mini-football vont opposer Temple Foot à Africa Football Élite, et UCAD Sporting Club à AS Kora, jeudi, à partir de 17h, au Complexe sportif de l'UCAD de Dakar.

La finale est prévue le 15 décembre. La compétition avait débuté le 4 du même mois.

Le club de mini-foot Temple Foot, auteur d'un parcours sans faute dans la compétition, a écrasé en quart de finale Dakar Mini-Foot Club par 7 buts à 1.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans les autres matchs, l'équipe de l'AS Kora s'est imposée sur le même score (7-1) contre Leicester Football Campus.

UCAD Sporting Club a éliminé Académie Médina Ndayane (4-1) et Africa Football Élite a battu Be Sport Academy (2-1).

UCAD Sporting Club va affronter AS Kora à 17h, la seconde demi-finale devant opposer Temple Foot à Africa Football Élite, à 18h.

Ce tournoi national de mini-football, organisée par l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), vise à sensibiliser les acteurs sportifs et les jeunes aux opportunités offertes par cette discipline.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Dans ce tournoi, chaque équipe comprend six joueurs, dont le gardien. Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 m sur 30 m, en deux périodes de 25 minutes.

Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, organisée du 14 au 25 juillet 2025 à Derna, en Libye, et remportée par le pays hôte.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Programme complet :

17h : UCAD Sporting Club - AS Kora

18h : Temple Foot - Africa Football Élite

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.