Sénégal: Cheikh Diba explique la logique des 'budgets satellites' destinés à accompagner les pôles territoires

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a expliqué que des ajustements ont été apportés aux "budgets satellites", des enveloppes destinées à accompagner les pôles territoires et exécutées parallèlement au budget général de l'Etat.

"Ces budgets satellites sont élaborés sur la base de critères tenant compte de la situation infrastructurelle, des équipements, des spécificités et de l'identité de chaque pôle, ainsi que de leurs fiches monographiques, avec un coefficient d'appréciation dédié", a-t-il déclaré.

Cheikh Diba intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée mardi à l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, arrêté à la somme de 270 milliards 832 millions 285 mille 528 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 250 milliards 887 millions 975 mille 083 FCFA en crédits de paiement (CP).

Il a soutenu que l'analyse des dotations de ce ministère pour l'exercice 2026, en comparaison de celle de 2025, fait ressortir, à première vue, précise-t-il, une baisse apparente de 31,9 milliards de francs CFA.

Toutefois, une analyse du périmètre ministériel actuel montre une hausse réelle de 34,3 milliards, une fois intégrés les transferts du programme "Cadre de vie et Hygiène publique" vers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, et celui de la Santé et de l'Hygiène publique.

Selon lui, ce constat concerne aussi le transfert de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP) désormais rattachée au ministère des Infrastructures.

Répondant aux interpellations sur les transferts de crédits aux collectivités territoriales, notamment le Fonds d'appui au développement local et le Fonds d'équipement des collectivités territoriales, Cheikh Diba a signalé une augmentation de 5 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice précédent.

M. Diba a toutefois reconnu des lenteurs dans les mises à disposition des crédits en question, souvent liées à la prise tardive d'arrêtés conjoints, en s'engageant à accélérer les procédures.

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires intègre également des dotations de 20 milliards de francs CFA pour le démarrage du Programme de construction de 30 000 logements mis en en oeuvre par l'Etat.

Il s'y ajoute une dotation de 500 millions pour le Programme d'aménagement et de développement des pôles urbains (PADPUS) et une autre de 5,69 milliards au titre du renforcement du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN).

Le ministre a en outre signalé que le budget de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) a enregistré une progression de 19,6 % par rapport à 2025.