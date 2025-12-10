Sénégal: La prise en charge des personnes vivant avec un handicap a déjà démarré (ministre)

Dakar — La prise en charge des personnes vivant avec handicap détentrices de cartes d'égalité des chances a déjà démarré, en attendant la mise en place de codes QR pour un meilleur enrôlement, a annoncé la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"La prise en charge des personnes en situation de handicap détentrices de cartes d'égalité des chances a démarré au centre de promotion et de réinsertion sociale de Yenne, en attendant la mise en place des codes QR. On veut aller vers l'application des codes QR", a-t-elle dit.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités intervenait mardi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Plusieurs députés ont interpellé Maïmouna Dièye à cette occasion sur la situation des personnes vivant avec un handicap.

Elle a par ailleurs indiqué que l'Agence de la couverture sanitaire universelle a pris en charge 2403 titulaires de cartes d'égalité des chances à Dakar, 2862 à Thiès, sans compter 13400 titulaires en cours de prise en charge dans les autres régions.

L'enrôlement des titulaires de cartes d'égalité des chances va continuer, a assuré Maïmouna Dia, ajoutant que si des efforts ont été faits dans ce domaine par le précédent régime, son ministère compte en faire un peu plus.

La ministre a signalé que dans cette optique, son département a produit "100 028 cartes d'égalité des chances, soit 8, 2% du quota total".