Sénégal: La prise en charge des personnes vivant avec un handicap a déjà démarré (ministre)

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La prise en charge des personnes vivant avec handicap détentrices de cartes d'égalité des chances a déjà démarré, en attendant la mise en place de codes QR pour un meilleur enrôlement, a annoncé la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"La prise en charge des personnes en situation de handicap détentrices de cartes d'égalité des chances a démarré au centre de promotion et de réinsertion sociale de Yenne, en attendant la mise en place des codes QR. On veut aller vers l'application des codes QR", a-t-elle dit.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités intervenait mardi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Plusieurs députés ont interpellé Maïmouna Dièye à cette occasion sur la situation des personnes vivant avec un handicap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a par ailleurs indiqué que l'Agence de la couverture sanitaire universelle a pris en charge 2403 titulaires de cartes d'égalité des chances à Dakar, 2862 à Thiès, sans compter 13400 titulaires en cours de prise en charge dans les autres régions.

L'enrôlement des titulaires de cartes d'égalité des chances va continuer, a assuré Maïmouna Dia, ajoutant que si des efforts ont été faits dans ce domaine par le précédent régime, son ministère compte en faire un peu plus.

La ministre a signalé que dans cette optique, son département a produit "100 028 cartes d'égalité des chances, soit 8, 2% du quota total".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.