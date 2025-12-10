Sénégal: La Haute autorité lance un projet d'élevage à Podor pour l'amélioration des revenus des femmes

Podor — La Haute Autorité du Waqf (HAW) et Heifer International Sénégal ont procédé, mardi à Podor, au lancement officiel du Waqf agricole public d'élevage de chèvres (WAPEC), un projet destiné renforcer l'élevage des caprins et les revenus des femmes.

"Cette rencontre marque le démarrage opérationnel du WAPEC dans le département, après son lancement national le 6 août 2025 à Dakar et son déploiement à Koungheul le 3 décembre", a expliqué Mohamed Elimane Lô, chargé de communication de la HAW.

Il intervenait lors d'un comité départemental de développement (CDD) présidé par le préfet Amadoune Diop, en présence des autorités administratives, locales et des organisations communautaires.

Selon M. Lô, ce projet, basé sur le waqf agricole public et l'approche solidaire du passage du don, place l'élevage des caprins au coeur de sa stratégie.

Il vise également à contribuer à la sécurité alimentaire, l'amélioration des revenus ruraux, l'autonomisation des femmes et la résilience climatique.

Le chargé de communication de la Haute autorité du Waqf ajoute que la phase pilote du projet, prévue de novembre 2025 à décembre 2027 au niveau national, est financée à hauteur de 148 455 697 FCFA, 81 % par l'État du Sénégal et 19 % par Heifer International Sénégal.

"Le WAPEC sera déroulé dans les départements de Podor et de Koungheul et devrait toucher plus de 1 000 ménages ruraux, organisés en 50 Groupements d'intérêt économique dans chacune des zones d'intervention" concernées, explique M. Lô.

Il précise que le projet cible prioritairement les femmes rurales, qui devraient représenter au moins 70 % des bénéficiaires, ainsi que les jeunes.

Il en est attendu la structuration de 100 groupes d'entraide féminins et de jeunes, le placement de 1 000 chèvres et 100 boucs, le déploiement de 20 jeunes entrepreneurs agrovétérinaires, ainsi que la mise en place de mécanismes d'épargne-crédit et l'amélioration de l'accès aux marchés.

Le comité départemental de développement (CDD) de Podor a été l'occasion de valider les zones d'intervention, de confirmer les critères de sélection des bénéficiaires et d'assurer la cohérence du projet avec les politiques publiques locales.

Dans son intervention, le préfet Amadoune Diop a salué "un tournant majeur" dans la dynamique de développement local, estimant que ce projet constitue "un acte de solidarité et un modèle durable au profit des générations présentes et futures".

Il a assuré de l'engagement de l'État à accompagner la mise en oeuvre du WAPEC.

Le représentant du directeur national de Heifer International Sénégal, Abdoul Karim Guèye, a lui souligné le caractère stratégique du partenariat entre la HAW et Heifer, combinant "philanthropie islamique et approche communautaire".

Il a également mis en avant le potentiel caprin du département de Podor et la mobilisation des organisations de femmes et de jeunes.

"'Le WAPEC prévoit une gouvernance fondée sur la transparence, la redevabilité et la gestion professionnelle, avec des mécanismes de suivi, d'audit et d'évaluation destinés à garantir une utilisation optimale des ressources mobilisées", a-t-il indiqué.