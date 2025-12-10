Congo-Kinshasa: Droits humains, nos essentiels de tous les jours

document

Message du Secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée des droits de l'Homme

Il y a près de quatre-vingts ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a défini les éléments essentiels à la survie et à l'épanouissement de chaque être humain. Elle a alors marqué un tournant politique et philosophique majeur et reste depuis le point d'ancrage de notre communauté mondiale.

Les droits humains - qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels - sont inaliénables, indivisibles et interdépendants. Pourtant, ces dernières années, l'espace civique s'est réduit. Les violations graves dont nous avons été témoins sont le signe d'un mépris flagrant des droits et d'une indifférence glaciale face aux souffrances humaines.

Ensemble, nous avons le pouvoir de lutter contre ces injustices en protégeant les institutions qui donnent vie aux droits humains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque jour, partout dans le monde, l'ONU aide les êtres humains à exercer leurs droits les plus fondamentaux. En travaillant main dans la main avec la société civile et les pouvoirs publics, nous apportons une aide alimentaire et fournissons des abris ; nous soutenons l'éducation et la tenue d'élections ; nous menons des activités de déminage ; nous défendons l'environnement ; nous favorisons l'avancement des femmes ; nous œuvrons en faveur de la paix.

Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Il faut que, partout, chacune et chacun d'entre nous se mobilisent. C'est en protégeant les plus vulnérables, en refusant de détourner le regard et en défendant les institutions qui nous défendent que nous faisons vivre les droits humains.

Nos droits ne devraient jamais passer après les profits ou le pouvoir. Unissons-nous pour les protéger et garantir dignité et liberté à tous et à toutes.