Afrique: CAN 2025 - Le retour du Maroc sur la scène continentale, 38 ans après

Dakar — Le Maroc abrite la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre prochain, 38 ans après la première édition de la CAN organisée par le Royaume chérifien en 1988.

La CAN 2025 va se poursuivre jusqu'au 18 janvier 2026 dans les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech et Fès.

Le Maroc, désigné en septembre 2023 pour accueillir la compétition, se dit est fin prêt pour recevoir les 24 nations qualifiées.

Il est vrai que le pays a déjà montré son savoir-faire dans l'organisation de compétitions sportives internationales ces dernières années, pour avoir accueilli le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2018, les deux dernières éditions de la CAN féminine, la CAN des moins de 17 ans en 2023, la Coupe du monde des clubs (2023).

Pour la CAN 2025, le Royaume chérifien a misé sur des infrastructures ultramodernes en termes de stades, de moyens de transport et d'hôtels.

En prévision de la compétition, les autorités marocaines ont rénové plusieurs stades, dont l'architecture propose un savant mélange de références liées aux identités locales et à l'histoire du pays.

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (Rabat), le Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (Rabat), le Stade El Barid (Rabat) et le Stade Mohammed V (Casablanca par exemple donnent une petite idée de la qualité des infrastructures sportives que le Maroc va mettre à disposition.

Le Grand Stade d'Agadir, le Complexe Sportif de Fès, le Grand Stade de Marrakech et le Grand Stade de Tanger complètent la liste des infrastructures de qualité sur lesquelles le pays peut s'appuyer pour réussir une bonne organisation de la CAN 2025.

A côté des stades, le Maroc a innové en instaurant un système de "camps de base" pour chacune des 24 équipes qualifiées, une trouvaille considérée comme une grande première dans l'histoire de la CAN.

Chaque sélection africaine va ainsi disposer d'un hôtel attitré et d'un terrain d'entraînement situé à proximité immédiate de son lieu d'hébergement, toutes choses qui participent de la volonté du Maroc de faire de la CAN une grande fête du continent.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a assuré de la détermination de son pays à garantir une bonne organisation de la CAN, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs africains accrédités à Rabat,

"Le Royaume considère ce tournoi comme appartenant à toute l'Afrique et le Maroc est déterminé à en garantir le succès, conformément aux orientations de sa majesté le Roi et aux ambitions du continent", avait déclaré Faouzi Lekjaa.

Selon M. Lekjaa, le Maroc aborde la CAN avec "une vision globale fondée sur les hautes orientations royales, lesquelles mettent l'accent sur le renforcement de la dimension africaine du Royaume, tant au niveau de la coopération bilatérale que du travail continental conjoint".