Libye: Diplomatie - Denis Sassou N'Guesso renforce le dialogue avec son homologue libérien

En marge de la cérémonie de prestation de serment du président ivoirien, le chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso, a multiplié les rencontres bilatérales, notamment avec le président du Liberia, Joseph Boakai, et l'ancien président ghanéen, Nana Akufo-Addo. La coopération Sud-Sud, les crises africaines et la lutte contre le terrorisme ont dominé les discussions.

Lors de leur entretien en tête-à-tête, Denis Sassou N'Guesso et Joseph Boakai ont passé en revue l'état de la coopération entre le Congo et le Liberia, encore limitée à l'expression d'intentions. Ils ont convenu de la nécessité de bâtir une relation bilatérale solide, fondée sur des intérêts communs et inscrite dans une dynamique renforcée de coopération Sud-Sud.

Les deux chefs d'État ont également décidé d'organiser, dans les plus brefs délais, une réunion ministérielle conjointe destinée à mettre en place un cadre structuré de concertation et de coopération.

Ils ont par ailleurs exprimé leurs préoccupations face à la persistance des crises politiques sur le continent, appelant les acteurs concernés à privilégier le dialogue pour préserver la paix et la stabilité. Les deux dirigeants ont également fait part de leur profonde inquiétude quant à la montée du terrorisme, une menace grandissante pour la sécurité en Afrique comme dans le reste du monde. Ils ont insisté sur la nécessité d'une réponse collective et concertée face à ce fléau.

Peu après son entretien avec le président libérien, Denis Sassou N'Guesso a également échangé avec l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Les discussions ont porté sur la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires et économiques. Le Congo et le Ghana entretiennent d'excellentes relations bilatérales depuis 1964 et partagent plusieurs intérêts communs, notamment dans le domaine de l'énergie, avec le projet de création de la Banque africaine de l'énergie.