Congo-Brazzaville: La société civile impliquée dans l'élaboration des textes d'application du Code forestier

Plusieurs plateformes de la société civile ont pris part, le 9 décembre à Brazzaville, à l'atelier national de lancement du projet visant à renforcer leur participation au sein du groupe de travail multi-acteurs chargé de la mise en oeuvre du Code forestier au Congo.

Au-delà du renforcement de la participation de la société civile dans le processus de réformes règlementaires en cours dans le secteur forestier, cet atelier national vise à identifier les textes prioritaires et formuler les recommandations en lien avec lesdites réformes.

« Depuis la promulgation de la loi portant code forestier, il a été mis en place un mécanisme pour assurer l'adoption des textes d'application. Ce mécanisme a permis aujourd'hui de pouvoir associer à ce processus toutes les parties prenantes pour assurer une gestion participative et inclusive de la ressource forestière », a expliqué le conseiller administratif et juridique de la ministre en charge de l'Economie forestière, Guy Saturnin Tseta.

Le représentant de l'Institut européen des forêts, Jim Djontu, a, pour sa part, reconnu que le nouveau code forestier adopté en juillet 2020 est une avancée majeure. « Cependant, son opérationnalisation dépend de l'élaboration et de la mise en oeuvre effective des textes d'application. C'est là que le rôle du groupe de travail multi-acteurs prend toute son importance », a-t-il fait savoir en rappelant que le Congo, avec ses 22,4 millions hectares de forêts, joue un rôle stratégique dans la préservation du Bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète.

En tant que partenaire technique, par la voix de son présentant, l'Institut européen des forêts s'est engagé à soutenir ce processus en conformité avec les principes de gouvernances forestières. « Nous croyons fermement que la participation active et structurée des organisations de la société civile est indispensable pour garantir les décisions durables », selon Jim Djontu.