Afrique: Fidak 2025 - La Turquie prête à asseoir un partenariat commercial durable avec le Sénégal

Présente en force à la Fidak 2025, la Turquie renouvelle son engagement envers le Sénégal et aspire à hisser les échanges commerciaux à un niveau inédit. Ankara veut bâtir un partenariat solide, fondé sur la confiance et orienté vers un objectif stratégique : un milliard de dollars d'échanges.

Accompagné d'une forte délégation, le vice-ministre turc du Commerce chargé des exportations, M. Özgür Volkan Ağar, a pris la parole pour saluer l'assistance et magnifier les relations commerciales avec le Sénégal lors de son allocution. « Les relations entre le Sénégal et la Turquie ont connu une croissance bénéfique aux deux pays. En onze mois, le volume des échanges commerciaux a excédé les 380 millions de dollars », se réjouit M. Ağar.

Toutefois, le vice-ministre affirme que la Turquie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À travers ces acquis, l'idée serait de continuer dans cette optique pour raffermir davantage les bases d'une relation commerciale à long terme, axée sur une confiance mutuelle avec le Sénégal. « Ces chiffres ne traduisent pas toutes les opportunités d'affaires entre les deux États. Nous devons nous employer pleinement à porter la somme à un milliard de dollars, un objectif fixé par nos deux chefs d'État », renchérit le vice-ministre turc du Commerce.

Selon M. Ağar, cet événement revêt une importance capitale, car il met en avant la capacité économique croissante du Sénégal, témoin de la transformation de l'Afrique en une puissance économique régionale de plus en plus active dans le système des échanges internationaux. Devant l'assistance, le chef de la délégation turque a affirmé que, dans le cadre de leur programme de délégation commerciale, 35 entreprises de son pays sont présentes à cette foire.

En outre, des hommes d'affaires vont visiter les différentes expositions de la Fidak pour identifier de nouvelles lignes de coopération entre les deux pays. À la fin de son discours, par les mains du directeur du Cices, M. Justin Correa, le Sénégal a offert un présent à M. Özgür Volkan Ağar : du « café Touba », une boisson traditionnelle et spirituelle du pays, en capsules, pour consolider les relations entre le Sénégal et la Turquie.