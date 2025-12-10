Sénégal: Bourses familiales - Reprise après l'audit du Registre national unique (RNU)

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a annoncé la reprise imminente de la distribution des bourses de sécurité familiale d'après l'Aps, dès la finalisation de l'audit du Registre national unique (RNU), l'outil central de ciblage des ménages vulnérables du pays.

Intervenant devant l'Assemblée nationale, lors de la plénière consacrée au vote du budget 2026 de son département, elle a assuré que la phase de recertification des bénéficiaires sera bouclée « d'ici la fin de l'année », ouvrant la voie au redémarrage du programme.

Pour l'exercice 2026, le ministère de la Famille bénéficie d'un budget de 35 milliards de francs CFA. Une enveloppe jugée insuffisante par Maïmouna Dièye, qui a indiqué être en discussion avec le ministre des Finances et le Premier ministre pour rétablir le montant initial dans la prochaine Loi de finances rectificative (LFR).

La ministre a également évoqué des réflexions en cours en vue d'introduire de nouveaux filets sociaux, afin d'apporter une réponse plus adaptée aux besoins des populations vulnérables.

Selon elle, l'évaluation menée a mis en lumière plusieurs dysfonctionnements dans l'ancien système. « Depuis dix ans, ce sont les mêmes personnes qui percevaient les bourses, alors qu'elles étaient prévues pour une durée maximale de cinq ans », a-t-elle souligné. Des disparités ont aussi été relevées, avec des cas où jusqu'à cinq membres d'un même ménage bénéficiaient des allocations, contrairement à l'esprit du programme qui vise à soutenir l'ensemble du foyer.