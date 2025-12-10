Sénégal: Diffusion de fausses nouvelles - Le chroniqueur Pape Sané condamné à 3 mois avec sursis

10 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw GAYE

Le chroniqueur de Walf TV, Yaya Sané, dit Pape Sané, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 F CFA par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Les propos à l'origine de sa garde à vue, qui aura duré trois jours, ont été tenus lors de l'émission Balance du mardi 2 décembre. Pape Sané avait affirmé que Sanna Manjang, ancien membre des « Junglers » de Yahya Jammeh -- recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt international pour présumés meurtres et actes de torture -- et arrêté par l'armée sénégalaise, avait été interrogé par la gendarmerie au sujet de ses supposés liens avec Ousmane Sonko et le Pastef.

À la barre, le prévenu a reconnu être l'auteur des déclarations mais a contesté le délit qui lui est reproché. Selon lui, « jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il a soutenu est vrai ».

Le représentant du procureur a requis six mois de prison, dont trois mois ferme.

Pour la défense, assurée par Mes Iba Mar Diop, Youssoupha Camara, Pape Séne, Amadou Diallo, Djiby Diagne et Michel Mayakor Diouf, le ministère public a tiré des conclusions en se fondant sur des suppositions. Ils ont ainsi sollicité la relaxe de leur client.

