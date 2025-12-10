Sénégal: Diffusion de fausses nouvelles - Le chroniqueur Pape Sané condamné à 3 mois avec sursis

Le chroniqueur de Walf TV, Yaya Sané, dit Pape Sané, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 F CFA par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Les propos à l'origine de sa garde à vue, qui aura duré trois jours, ont été tenus lors de l'émission Balance du mardi 2 décembre. Pape Sané avait affirmé que Sanna Manjang, ancien membre des « Junglers » de Yahya Jammeh -- recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt international pour présumés meurtres et actes de torture -- et arrêté par l'armée sénégalaise, avait été interrogé par la gendarmerie au sujet de ses supposés liens avec Ousmane Sonko et le Pastef.

À la barre, le prévenu a reconnu être l'auteur des déclarations mais a contesté le délit qui lui est reproché. Selon lui, « jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il a soutenu est vrai ».

Le représentant du procureur a requis six mois de prison, dont trois mois ferme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la défense, assurée par Mes Iba Mar Diop, Youssoupha Camara, Pape Séne, Amadou Diallo, Djiby Diagne et Michel Mayakor Diouf, le ministère public a tiré des conclusions en se fondant sur des suppositions. Ils ont ainsi sollicité la relaxe de leur client.