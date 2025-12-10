Afrique: CAN Maroc 2025 - Un road trip panafricain traverse l'Afrique pour célébrer l'unité du continent et la ferveur du football africain

L'Afrique est déjà portée par l'élan de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc. Un projet inédit donne le coup d'envoi symbolique de cette grande fête du football : une traversée continentale, lancée depuis Cotonou, réunissant plus de 40 créateurs de contenu et journalistes influents, tous embarqués dans un road trip panafricain vers le pays hôte.

Intitulée « Destination Maroc 2025 - Terre de Football », cette expédition mêle sport, culture, échange et narration digitale. Sur plusieurs milliers de kilomètres, la caravane remonte l'Afrique de l'Ouest en passant par le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie, avant de rejoindre le Maroc, qui s'active à accueillir la CAN du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Une équipe panafricaine au plus près des populations

Composée de journalistes, influenceurs, photographes et vidéastes issus de divers pays d'Afrique et de France, la caravane est chargée de raconter l'Afrique du football autrement. Chaque escale donne lieu à la création de contenus immersifs - vidéos, stories et reportages - partagés en temps réel auprès de millions de followers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des frontières et des capitales, les participants s'imprègnent des cultures locales, côtoient les passionnés de ballon rond et mettent en lumière une Afrique vibrante, créative et unie autour du sport roi.

Un voyage humain, authentique et profondément africain

Bien au-delà d'un simple parcours routier, cette aventure se veut une expérience de proximité avec les peuples. Choisir la route, c'est choisir le terrain : ressentir la ferveur populaire, écouter les récits des supporters et vivre l'attente de la CAN avant même le premier coup de sifflet.

Chaque pays traversé raconte un chapitre de l'histoire du football africain : ses gloires, ses passions, ses stades mythiques, son public infatigable. Pour la première fois, cette richesse est documentée et diffusée en direct à l'échelle du continent grâce au numérique.

Le Maroc, point d'arrivée et locomotive du football africain

L'arrivée à Rabat marquera l'aboutissement d'un voyage symbolique illustrant l'unité du continent autour de sa compétition majeure. Fort de ses infrastructures modernes, de son ambition sportive et de son engagement pour le développement du football africain, le Maroc s'affirme comme un pilier continental.

La Route de la CAN, déjà historique dans son concept, donne le ton d'une édition 2025 qui promet d'enflammer toute l'Afrique. Un prélude festif et fédérateur avant la grande célébration du football en décembre prochain.