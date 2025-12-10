Maroc: Sociétés cotées - Hausse du chiffre d'affaires agrégé de 7,2% au T3-2025

10 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) agrégé de 84 milliards de dirhams (MMDH) au terme du troisième trimestre 2025, soit une croissance de 7,2% en glissement annuel, selon Attijari Global Research (AGR).

Cette accélération se confirme aussi sur une base proforma (ajustée de l'effet TGCC-STAM) à travers une croissance qui passe de 5,4% au T2-2025 à 6,1% au T3-2025, explique AGR dans son récent "Research Report - Equity".

A l'analyse de la contribution des secteurs à l'évolution du CA au T3-2025, la même source relève que celui du BTP (Bâtiment et travaux publics) arrive pour le 2ème trimestre consécutif en tête des contributeurs à la hausse des revenus de la cote à travers une progression de son CA de près de 1,36 MMDH, suivi des Mines (+977 millions de dirhams / MDH).

A l'inverse, le secteur de l'Energie accuse un recul technique de ses revenus de 413 MDH en raison de la baisse des cours du pétrole à l'international. Une évolution qui n'impacte pas la profitabilité des opérateurs du secteur, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant les neuf premiers mois de l'exercice 2025, le CA agrégé du marché "Actions" a affiché une hausse de 7,3% à 252 MMDH, fait savoir AGR, précisant que 14 secteurs cotés ont connu une progression de leur niveau d'activité à fin septembre dernier.

Il s'agit des secteurs Santé (+48,3%), Automobile (+27,4%), BTP (+25,4%), Industries & Services (+16,1%), Ports (+15,8%), Mines (+14,2%), Nouvelles technologies de l'information (+13,6%), Grande distribution (+12,4%), Ciment (+11%), Assurances (+6,9%), Agriculture (+6,5%), Banques (+6,3%), Financement (+5,9%) et Agro-alimentaire (+1,9%). Ces secteurs représentent près de 78% de la capitalisation globale de la cote.

En revanche, trois secteurs cotés, dont le poids dans la capitalisation du marché dépasse les 22%, ont accusé une baisse de leurs revenus tels que les Télécoms (-0,7%), l'Immobilier (-1,5%) et l'Energie (-4,2%).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.