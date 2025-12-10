Maroc: Le Crédit Agricole du Maroc place la cybersécurité au coeur de la performance des entreprises

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a organisé, en partenariat avec Mastercard, une rencontre autour des enjeux de la cybersécurité et ce au profit de sa clientèle corporate.

Tenu le 5 décembre à Casablanca, le «CorporateTalks - CyberAwareness» a réuni plus de 150 clients du Groupe, dirigeants d'entreprises, responsables financiers, décideurs IT et représentants d'institutions nationales, confirmant la volonté du Groupe d'offrir à ses clients et partenaires un espace d'échange stratégique sur les enjeux cyber qui impactent aujourd'hui la performance, la continuité d'activité et la compétitivité des organisations.

Cette initiative traduit l'ambition du Groupe d'accompagner durablement ses clients dans un environnement digital où la maîtrise des risques devient un facteur déterminant de confiance, de résilience et de développement.

Les experts en cybersécurité du Groupe Crédit Agricole du Maroc ont présenté un état des lieux des menaces actuelles, en partageant des tendances émergentes, des retours d'expérience et des cas concrets observés au Maroc comme à l'international. Ils ont rappelé que ces attaques, de plus en plus ciblées et sophistiquées, peuvent impacter directement l'activité des entreprises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, le Groupe a mis en avant les actions qu'il déploie pour sécuriser durablement ses services digitaux et l'écosystème des paiements : renforcement continu des dispositifs de prévention et de détection, lutte proactive contre la fraude, amélioration des capacités de réaction, ainsi qu'un programme régulier de sensibilisation au profit de ses clients. L'objectif est de consolider une confiance numérique partagée, indispensable à l'accélération des usages digitaux en toute sécurité.

Une table ronde de haut niveau a réuni plusieurs experts du domaine dont des représentants de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI) relevant de l'Administration de la défense nationale, du ministère de la Transition numérique, des médias et d'autres institutions. Les discussions ont porté sur l'importance d'une coordination étroite entre institutions, acteurs privés et entreprises afin de consolider un environnement numérique fiable et sécurisé.

Les échanges ont également mis en avant le rôle central de la sensibilisation, de l'anticipation des risques et de l'intégration systématique de la cybersécurité au cœur des stratégies de transformation digitale.

Mastercard a enrichi la rencontre en partageant des enseignements issus de situations de gestion de crises cyber à l'échelle mondiale, illustrant les bonnes pratiques qui permettent aux organisations de renforcer leur préparation et leur capacité de réaction.

Cette collaboration marque également une première en Afrique du Nord : il s'agit du premier événement de sensibilisation cyberorganisé par Mastercard en partenariat avec une banque de la région, confirmant ainsi l'importance accordée à la confiance numérique dans l'écosystème des paiements digitaux.

A travers «CorporateTalks - CyberAwareness», le Groupe Crédit Agricole du Maroc réaffirme que la cybersécurité constitue une priorité stratégique pour la protection de sa clientèle, la préservation de la confiance numérique et le soutien responsable à la transformation digitale de l'écosystème économique.