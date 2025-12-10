Maroc: La FRMA tient son Assemblée générale ordinaire pour la saison 2023-2024

10 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) a tenu, lundi à Rabat, son assemblée générale ordinaire (AGO) pour la saison sportive 2023-2024, avec la participation de 13 ligues et 39 clubs et associations.

Cette AGO, présidée par le président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, a vu la participation de représentants du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du Comité national olympique marocain et de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

L'ordre du jour de cette AGO, marquée par l'adoption à l'unanimité des rapports moral et financier, a examiné le projet de budget pour l'exercice 2025, le rapport du contrôleur des comptes de la saison sportive 2023-2024, en plus de la nomination d'un nouveau contrôleur, et l'examen des propositions soumises à l'Assemblée générale ordinaire.

Le rapport moral a souligné que 21.908 athlètes des différentes catégories d'âge ont adhéré aux clubs et associations, dont 58% de benjamins, de minimes, de cadets et de juniors, un véritable indicateur de détection des talents en vue de préparer l'élite des athlètes pour l'avenir.

Le rapport a également indiqué que le programme de la saison sportive 2023-2024 a été marqué par l'organisation de 152 compétitions de cross-country, d'athlétisme, de championnats et de coupes, soulignant que ce programme, visant à élargir la base de pratique, a vu la participation de 51.351 athlètes.

La saison concernée a connu la classification de 194 associations sportives et l'établissement de 11 records nationaux en saut en longueur chez les seniors femmes, au 800 m chez les hommes indoor, en semi-marathon féminin, au 400 m hommes indoor, au 10.000 m hommes, au 100 m haies junior féminin, au 800 m masculin, au lancer de marteau masculin, au 100 m haies masculin et au 200 m masculin.

Concernant la préparation de l'élite des athlètes selon le parcours sport/étude, le rapport a indiqué que la formation dispensée dans les centres régionaux et à l'Académie internationale Mohammed VI d'athlétisme a bénéficié à 113 sportifs sous la supervision de 19 entraîneurs, en plus du suivi de 66 athlètes de l'équipe nationale senior lors de leur entraînement au centre régional de Benslimane et à l'Académie internationale Mohammed VI d'athlétisme à Ifrane, sous la supervision de 8 entraîneurs.

Le document a noté que l'athlétisme national a signé une bonne performance lors des rendez-vous sportifs régionaux, continentaux et internationaux, se classant en 22e position lors des Jeux olympiques de Paris, sur 196 pays participants.

Le Maroc a également décroché la troisième place aux Championnats d'Afrique de cross-country en Tunisie, remporté trois médailles d'or, d'argent et de bronze aux Jeux africains au Ghana, et s'est classé quatrième aux Championnats du monde de cross-country à Belgrade, en plus de remporter 31 médailles aux Championnats arabes juniors organisés à la ville de Taïf en Arabie saoudite.

Le rapport financier a, quant à lui, présenté une analyse de la situation financière de l'instance fédérale, notamment les recettes et les dépenses par rapport à la précédente saison.

