Démarré le 1er décembre 2025, le processus de recrutement des volontaires pour les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) prendra fin le 31 janvier 2026, rapporte un communiqué du comité d'organisation.

Les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 18 ans au maximum. Ils se dérouleront sur trois sites hôtes au Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly.

Il s'agit, au cours de cette période, de recruter 6000 volontaires issus du Sénégal et du reste du monde qui seront affectés en renfort à de multiples tâches pendant les jeux. Les inscriptions se font sur la plateforme : https://jambaar26.apps.dakar2026.org/

Pour faire acte de candidature, il faut être âgé de 18 ans révolus et posséder des connaissances de base en français et en anglais. Les volontaires qui seront retenus devront participer à des séances de formation proposées par le comité d'organisation. Ils doivent être disponibles pendant dix jours au moins lors des jeux.

Pour encourager la mobilisation au niveau national, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) de Dakar 2026 a organisé du 1er au 7 décembre 2025, une tournée nationale qui a parcouru les 14 régions du Sénégal afin de rencontrer toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre les rangs des volontaires pour leur présenter le programme.

En effet, cette tournée a débuté le 1er décembre à Thiès, avant de sillonner le pays en empruntant trois itinéraires. Elle s'est arrêtée à Fatick, Kédougou et Diourbel (2 décembre) ; Kaolack et Louga (3 décembre) ; Kolda (4 décembre) ; Kaffrine et Sédhiou (5 décembre) ; Saint-Louis (6 décembre) ; et Matam, Tambacounda et Ziguinchor (7 décembre) et la dernière étape sera Dakar, le 14 décembre 2025.

Il est question pour les équipes de fournir des informations détaillées sur les postes à pourvoir, les conditions requises, les avantages d'être volontaire et le processus d'inscription. Elles rencontrent également les autorités et les associations locales et mettent en avant les valeurs qui sont au coeur du volontariat : le travail d'équipe, l'inclusion et la solidarité.

Cette initiative entend susciter l'enthousiasme pour Dakar 2026 dans tout le pays et donner naissance à une communauté de volontaires motivés, représentant toutes les régions du Sénégal.