Cote d'Ivoire: Découverte/Fc Differdange - Le défenseur central Manu Touré rêve de jouer avec les Éléphants

Le footballeur franco-ivoirien Mickael Emmanuelli Touré, sociétaire du Fc Differdange, club de première division luxembourgeoise, veut réussir sa saison. Avec son équipe championne en titre et avec laquelle il a signé le 23 août 2025 pour trois ans, il déploie un style de jeu à la fois défensif et offensif.

Défenseur central, il nourrit le rêve de revêtir un jour le maillot des Éléphants de Côte d'Ivoire. Selon nos sources, sa saison est jusqu'ici marquée par trois réalisations : le premier but le 30 septembre contre le Cs Oberkorn lors de la 3e journée du championnat. Le deuxième, le 31 octobre face à l'Us Rumelange à la 8e journée et le troisième le 1er décembre devant le Fc Mondercange à la faveur de la 10e journée.

Il a marqué son premier but sur corner, tandis que les deux suivants ont été inscrits dans le cours du jeu. À ces performances s'ajoutent deux passes décisives : la première offerte à Pedro Mendes Alves lors de la 8e journée, et la seconde à Ronaldo Vaz Mendes le 25 novembre contre l'Entente Canach/Csg (9e journée).

« Tout au long de ces rencontres, j'ai eu la chance d'évoluer aux côtés de joueurs de très haut niveau, tels que Yrles Teoro Kurzawa, formé à l'Ogc Nice ; Ronaldo Camara, passé par l'Académie du SL Benfica, ou encore Ronaldo Vaz Mendes, issu de l'Académie de Manchester City », a-t-il confié.

Au Fc Differdange, Manu Touré s'est rapidement intégré. Il s'y sent bien et affirme que la langue ne constitue aucun obstacle. Très fier de porter le maillot rouge du club, il évolue sous le numéro 18, floqué « Manu Touré ».

Ce véloce défenseur central de 1,88 m bénéficie de la confiance de son entraîneur João Pedro et joue régulièrement après dix journées.

Âgé de 21 ans et natif de Créteil, Manu Touré a fait ses classes au centre de formation de football de Paris ainsi qu'au Fc Montfermeil.